“Temos todos de nos preparar”

Esta quarta-feira, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, lançou o mote para o pânico geral: “os portugueses devem começar a abastecer as suas viaturas para se precaverem no caso de haver greve dos motoristas a partir de 12 de agosto.” E assim fizeram os portugueses. Correram contra o tempo e encheram o depósito e jerricans ao ponto que, quatro dias antes da greve anunciada, já faltava combustível em várias bombas.

O herding behavior, ou em bom português, o comportamento de rebanho ou de “maria vai com as outras” surge, em geral, de forma espontânea, quando as ações dos indivíduos são influenciadas pelo o que os outros fazem em seu redor. A imitação do comportamento dos outros é maior quanto maior for a incerteza sobre a situação, as eventuais consequências e possíveis respostas. Mas imitar os outros pode até ser uma estratégia racional no caso de existir informação assimétrica. Ou seja, no caso de uns indivíduos terem mais ou melhor informação do que outros, a estratégia racional é seguir o comportamento dos mais informados. O problema coloca-se quando os indivíduos assumem, sem ter a certeza, que as ações dos outros são portadoras de alguma informação extra que estes desconhecem. Assim sendo, ignoram a sua própria informação e passam a seguir cegamente o que os outros fazem. No limite, as ações individuais deixam de ser informativas porque resultam apenas da imitação das ações dos outros, e quando assim o é, diz-se existirem cascatas de informação.

No contexto da potencial greve dos motoristas parece pouco plausível que os indivíduos achem que aqueles que decidem correr às bombas o quanto antes tenham alguma informação privilegiada, por exemplo, que a greve seria antecipada e que seria então imprescindível encher o depósito o quanto antes. A corrida às bombas deve-se sobretudo porque os indivíduos antecipam o alarmismo sentido pelos outros. Ou seja, acredita-se que no dia antes da greve a procura será tão grande que não haverá combustível que chegue para satisfazer a necessidade ou ansiedade de todos. A convicção de que os outros não irão esperar para encher o seu depósito é confirmada pela atualização constante de informação nos media e, sobretudo, nas redes sociais. O caos é mostrado ao minuto. A disseminação rápida, enviesada e ampliada da informação torna-se assim a principal responsável pelo comportamento da multidão.

Para além da antecipação do caos, a decisão de correr às bombas o quanto antes é também motivada pela sensação de não se querer ficar atrás neste jogo. Não se quer perder a oportunidade, para os outros, de começar a greve com o depósito cheio. Para além da aversão à perda existe também o desconforto causado pelo arrependimento ou pela perceção de potencial arrependimento. No caso da greve se prolongar e não se ter conseguido por mais uns litros de gasolina ou gasóleo que nos permitiriam dar mais umas voltinhas ou prolongar a rotina do costume o arrependimento instala-se. Aqueles que menos bem lidam com a sensação de arrependimento mais tendem então a evitá-la.

Já era de esperar que o pânico se instalasse. O mais surpreendente é admiração e até contestação de alguns condutores que antecipadamente correram às bombas, como se esperassem que mais ninguém o fizesse. Num mundo onde a informação, sobretudo a mais sensacionalista, circula à velocidade da luz, convém não esquecer que o que nos passa pela cabeça passa também pela cabeça de todos os outros num abrir e fechar de olhos.

Como minimizar então o pânico? Cabe ao governo e aos media a responsabilidade de suavizar o alarmismo. É importante que se avise e aconselhe a população sem o uso de uma linguagem dramática. E no caso de alarme instalado é preciso saber acalmar a situação. Informar constantemente sobre as filas nos postos de abastecimento e dar muita cobertura mediática às bombas onde o combustível já falta só serve para exacerbar o caos. É como se estivéssemos num avião com dificuldades técnicas e a tripulação nos dissesse: “apertem os cintos porque o avião vai cair”.