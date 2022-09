Cada pardal no seu galho

O problema dos motoristas não é terem o país contra si. Se há crítica que deve ser feita aos sindicatos portugueses é a de marcarem greves simbólicas que apenas servem para prejudicar quem as faz. O problema também não são as reivindicações. É justo que o salário declarado não esteja muito abaixo do salário real. A diferença serve para os patrões ludibriarem o Estado e deixarem os trabalhadores desprotegidos na doença, no desemprego e na reforma. O problema nem sequer é, como na greve anterior, os camionistas de matérias perigosas terem decidido tratar apenas de si, ignorando os colegas que não têm a capacidade de parar o país. Isso já nem é verdade. O problema é a falta de credibilidade de Pedro Pardal Henriques, o sindicalista que não o é e o camionista que nunca o foi. Por ser um mercenário, quer parar o país por tempo indeterminado a meio de um processo negocial bem encaminhado por causa de aumentos em 2021.

