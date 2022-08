Um país ingovernável a golas

A novela que se iniciou com as golas inflamáveis e evoluiu para a inibição de familiares de membros do Governo poderem participar em concursos públicos é um repositório de problemas do regime. Agora que as golas já não são inflamáveis, sobra a revelação de um problema sério: adjudicações que deveriam ser feitas pelos serviços, geridas a partir de gabinetes ministeriais. Além de que expõe uma questão bem mais estrutural.

