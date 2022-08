Os exames nacionais

Chegou a época dos exames e, com ela, a dos meus ataques de fúria. Depois de uns minutos de meditação transcendental, de tal forma fiquei zen que me tornei incapaz de escrever o que quer que fosse. Hoje, mais acordada, decidi colocar-me no papel do ministro da Educação. Notei que tanto ele como os seus antecessores estavam, de facto, confrontados com um problema: a escolaridade de massas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)