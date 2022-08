Portugal imaginado

Admito que o exercício de ler os programas eleitorais partidários tem o seu quê de masoquista – tanto para ler, tão pouco tempo para o fazer! – mas, no meu caso, tenho uma boa desculpa: são os ossos do ofício. Por si e para si, caro leitor, entretive-me por estes dias a saber o que prometem (em troca do voto) PS e PSD (para já, lá irei aos demais). Aqui lhe deixo o resumo possível em meia dúzia de palavras.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)