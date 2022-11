A República contra as quotas

A ideia de introduzir quotas em benefício de certos grupos de cidadãos em instituições socialmente valorizadas é admissível, desde que encarada como uma medida de último recurso, destinada a contrariar a sub-representação grosseira e crónica desses grupos. Neste sentido as quotas, uma distorção potencialmente injusta em muitos casos particulares, são um mal necessário, uma medida indesejável e intrusiva, tornada transitoriamente aceitável pela identificação de patologias no sistema de representação e acesso a posições de privilégio e pelo reconhecimento da existência de obstáculos ao funcionamento do próprio princípio meritocrático. A compressão da liberdade e a violência resultantes da definição de quotas poderão ser, portanto, uma exigência de justiça, mas a sua imposição só será legítima se for proporcional, harmonizando equilibradamente todos os valores em presença e induzindo uma evolução da cultura das instituições mais conforme ao espírito e à letra da Constituição e aos princípios republicanos que ela acolhe e protege.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)