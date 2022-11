Para que serve o PSD?

Desde que descobriu o Twitter, Rui Rio encontrou a sua forma preferida de fazer oposição. No sábado, dia em que o PS encenou uma mediática convenção para apresentar o seu programa eleitoral, nem Rio nem ninguém do PSD tinha agenda. Para quê, se um tweet basta? E o que escreveu o líder social-democrata? “Não tem havido fugas de informação sobre o programa do PSD. A prova é que o PS só o tem copiado à medida que nós o vamos divulgando sectorialmente”. Importa-se de repetir?! Não, Rio não se importa.

