Crónica de uma crónica ultrapassada 

Um dos riscos de se escrever sobre atualidade é ver textos serem ultrapassados pelos acontecimentos. Ontem, uma mudança de 180° em Espanha ultrapassou o texto que escrevi na tarde de sexta para a edição semanal do Expresso, deixando-o totalmente desatualizado nos pressupostos.

A “culpa” foi de Pablo Iglesias, que esta sexta ao fim do dia recuou na condição de integrar um futuro governo PSOE/Podemos, abrindo, assim, caminho a um executivo que, até esta mudança de última hora, não tinha hipótese de passar no debate de investidura da próxima semana.

Pelos vistos, Pedro Sánchez ganhou a parte de leão do seu braço de ferro com Iglesias. O líder socialista não queria ministros militantes do Podemos e, em caso algum, o seu líder. Só admitia independentes e “técnicos”, para evitar uma crise constitucional por causa da Catalunha.

Perante a marcha-atrás de Iglesias, o PSOE já vai dando a entender que afinal pode aceitar alguns ministros do Podemos. A discussão, agora, está nos nomes e nas pastas, faltando ainda votos de outras forças para viabilizar esta inédita solução de governo em Espanha, porque os dois partidos não têm maioria.

É um risco para todos. Para o PSOE, que aumentou significativamente a sua posição eleitoral no ano em que governou em minoria, depois de ter promovido a moção de censura a Rajoy; para o Podemos, que está num momento de alguma fraqueza e não tem qualquer experiência de governo, nem sequer de negociações legislativas minimamente sérias, sendo um partido de protesto e panfletário.

O texto que publiquei na última página do Expresso não era apenas sobre isto. Era sobre o que se passava em Espanha, mas com o objetivo de chamar a atenção para algumas evidências que prometem marcar a política portuguesa no verão: em primeiro lugar as sondagens, que colocam o Bloco sistematicamente num confortável terceiro lugar e o PS muito destacado na frente, mas longe do limiar mínimo da maioria absoluta; em segundo lugar a vontade explícita do BE em integrar um futuro governo liderado pelo PS; por último, a recusa sistemática do PS em sequer imaginar esse cenário.

Apesar deste cenário de impossibilidade dar jeito aos dois em tempos de campanha - ao PS porque pode apelar ao voto útil, ao Bloco porque permite dizer que só ele pode impedir a maioria -, e de os partidos terem relações publicamente muito tensas, todos os sinais indicam que a questão PS/Bloco pode assumir um dos eixos centrais da política pré-eleitoral.

Tudo o resto está no texto que escrevi para a edição semanal. Mas os pressupostos da comparação ibérica foram pelos ares na cambalhota de Iglesias. Ficam aqui refeitos.