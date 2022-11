A paz, o pão, a educação, saúde... Falta a habitação

Se tivesse de escolher os quatro pilares do Estado social seriam a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a proteção social no desemprego, na doença e na velhice e o direito à habitação. Os dois primeiros pilares são as duas grandes vitórias sociais da democracia portuguesa. É esmagador olhar para a evolução dos indicadores nas últimas cinco décadas. Sobretudo nas primeiras duas depois do 25 de Abril. Fizemos em pouco tempo o que a maioria das nações europeias demoraram um século ou mais a fazer. Devíamos sublinhá-lo mais vezes quando fazemos balanços arrasadores do que conseguimos enquanto país. No terceiro pilar as coisas foram e são mais complicadas. O ponto de partida era miserável e os recursos disponíveis são poucos. A verdade é que começámos a discutir a crise da segurança social quando ainda não tínhamos garantidos os mínimos. Quanto ao quarto pilar, avançámos depressa na construção da sua base e depois parámos. Em três décadas, quase acabámos com as barracas. E pouco mais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)