Como eles se divertem

A 15 de maio, seis políticos desconhecidos de quase todos os europeus confrontaram-se num debate. Nico Cué, do Partido da Esquerda Europeia, Ska Keller, do Partido Verde Europeu, Jan Zahradil, da Aliança dos Conservadores e Reformistas da Europa, Margrethe Vestager, da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, Manfred Weber, do Partido Popular Europeu, e Frans Timmermans, do Partido Socialista Europeu. Todos eles eram candidatos a presidente da Comissão Europeia e aquele debate servia para decidirmos o nosso voto. Três dados importantes: nem os seus partidos são realmente partidos, nem eles eram realmente candidatos, nem o nosso voto tinha alguma coisa a ver com o assunto. Esta é a beleza da democracia europeia: nada é o que realmente diz ser porque, bem vistas as coisas, nem a democracia europeia é realmente democrática nem é realmente europeia. O fascínio deste jogo que entusiasma algumas elites políticas e mediáticas é fazer as coisas sem nunca realmente o serem. Por saber que se disser que não o são perde a sua legitimidade e por saber que se o forem perde a sua exequibilidade.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)