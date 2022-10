Resistirá o humor ao seu próprio poder?

Como é que definimos o nosso tempo? Qual é a palavra certa para definir aqui e agora o Ocidente? Seguindo Czeslaw Milosz, eu escolho a palavra “cinismo”. É por isso aliás que o humor deixou as margens e ocupou o centro do espaço público, o que é, para começar, um enorme problema para os próprios humoristas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)