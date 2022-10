Prédio Coutinho: demolir, mas não por gosto

Estão a ser demolidas casas na Quinta da Lage, na Amadora. São mais de 190 famílias que ficam sem tetos, algumas sem qualquer alternativa. E enfrentam isto perante uma autarquia que se baseia, nas suas decisões, num programa que não conta com novos agregados familiares desde 2003. A Quinta da Lage, que tem uma associação de moradores bastante ativa e que tem tentado resistir ao autismo da autarquia, que nem perdeu tempo a falar com eles (quanto mais negociar), mereceu apenas algumas notícias na imprensa e breves referências na televisão. Nem diretos, nem editoriais, nem debates televisivos. Nada que se compare com a novela do Prédio Coutinho, em Viana do Castelo. Porque os moradores da Quinta da Lage são pobres e os dramas dos pobres que não tenham uma grande dimensão coletiva só são notícia quando se transformam em crime.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)