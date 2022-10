O saco verde

Quase quatro da tarde. A stôra de Matemática faltou e eles jogam lá fora no campo, debaixo de um sol que queima tudo, ervas e pedras, areia, gravilha. Num dos bancos, walkman nas mãos, Ivo ouve música, rodeado de três ou quatro seguidores que aguardam a sua vez. Ivo é importante, um pouco maniento, mas tem o direito a sê-lo porque a mãe é enfermeira. Foi das primeiras coisas que ouviu, “a mãe do Ivo é enfermeira”. Ainda não sabia nada e já sabia que a mãe do colega era enfermeira. Isso explica o walkman, os Adidas, a fita fluorescente que lhe prende os óculos à cabeça, explica os três ou quatro funcionários a cargo, explica muita coisa. Ivo é de marca. Empresta o walkman, abre uma lata de Coca-Cola, come um pão com chouriço comprado no bar. Nélson vê-o trincar o pão, vê como ele mastiga aquele pão suculento, estaladiço por fora, pão, chouriço, e ele morto de fome. Não consegue pensar em mais nada. Só na fome. Logo tinha de se esquecer do almoço em casa, num saco de asas verde em cima da bancada da cozinha.

