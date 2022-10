O corpo humano não faz parte da natureza?

Podemos dizer que – neste momento histórico – o ideal conservador ligado à natureza pode ser encontrado com mais frequência à esquerda. É à esquerda que encontramos o maior número de conservadores que sacralizam a natureza, conservadores que percecionam a ação humana como uma profanação do meio ambiente.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)