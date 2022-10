As liberdades dentro da liberdade da soberania

Ao contrário de outros, o Estado social português tinha poucos contratos de associação com colégios privados. O modelo adorado pelas populações que servia não cresceu, foi destruído. Ao contrário de outros, o Estado social português tem poucas PPP na saúde. As quatro que existem são adoradas pelas populações mas são atacadas pela esquerda, que também quer destruir a ADSE, o seguro de saúde público que permite a utilização de hospitais privados. Ora, o Estado que ataca os privados no “Estado social” é o mesmíssimo Estado que permite a entrada dos privados na soberania. É esta a medida do nosso absurdo.

