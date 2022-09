“Show me a Hero” (HBO) é uma série notável. Escrita por um dos grandes retratistas das cidades americanas, David Simon (“The Wire”, "Treme"), esta minissérie conta a história real de um político local do estado de Nova Iorque (cidade de Yonkers), Nick Wasicsko, o tal herói trágico. Já aqui falei da série devido ao seu lado de lição política, pois mostra como a lei e o direito impopulares e até não-democráticos devem ter mais peso do que uma maioria democrática. A urna tem limites. O voto individual é sagrado, o resultado final dos votos não. Mas esta é só a patine exterior.

