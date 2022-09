Sem papas na língua contra a ‘novilíngua’ governamental

Quando George Orwell escreveu “1984” apresentou ao mundo a chamada ‘novilíngua’. Mais do que uma nova língua, a ideia passava por controlar ou mesmo apagar da linguagem determinadas palavras ou conceitos. Desta forma, o governo tornava-se capaz de direcionar o pensamento das pessoas, impedindo que ideias indesejáveis aparecessem no debate público.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)