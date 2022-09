A tempo de mudar tudo?

Não sei o que é pior: ter tido um resultado desastroso - o pior da nossa história - ou não ter percebido as razões para que tal tivesse acontecido, como parecem evidenciar as declarações de Rui Rio na noite eleitoral e no decorrer desta semana.

O PSD está totalmente desorientado perante um resultado eleitoral que, não há outra forma de o dizer, foi humilhante. Com a agravante de, à partida, terem existido condições únicas para vencer: o PS apresentou um cabeça de lista com competências políticas e de comunicação significativamente inferiores a Paulo Rangel; o familygate fez saltar Portugal para a imprensa internacional; a discussão da Lei de Bases da Saúde abriu brechas inéditas na geringonça; os preços dos combustíveis têm colocado enorme pressão sobre as famílias e sobre a economia; os serviços públicos, nomeadamente, na saúde, na segurança social, na proteção civil e na ferrovia, conhecem uma situação calamitosa.

Ora, mesmo neste contexto altamente favorável, tivemos o pior resultado de sempre desde a fundação do PSD. Não vale a pena procurar bodes expiatórios na comunicação social ou na suposta contestação interna. A responsabilidade por este desastre eleitoral e por esta humilhação, que os militantes do PSD não mereciam, reside única e exclusivamente na estratégia e gestão política da liderança do PSD.

Perdemos porque, neste ano e meio, Rui Rio decidiu abdicar, renegar e apoucar a herança do governo reformista do PSD/CDS. Para os Portugueses, o Governo liderado por Passos Coelho salvou e reformou o país. Para este PSD, essa herança é um embaraço, apesar da PAF ter vencido as eleições com 38% há 4 anos. Só por ressentimento se pode abdicar de construir o futuro renegando os bons resultados do passado recente. E, não, não se trata apenas das boas contas - o PSD e o CDS foram protagonistas de reformas sem precedente em praticamente todas as áreas setoriais.

Perdermos porque Rui Rio decidiu apostar tudo em consensos impreparados com o PS não percebendo que não é possível qualquer tipo de compromisso ou negociação sem que o PSD assumisse previamente uma visão diferenciadora sobre as diversas áreas de política pública. Tivemos medo de nos diferenciar e tornamo-nos menos relevantes, perdendo o estatuto de primeira escolha por parte das pessoas.

Perdemos porque o PSD abdicou por completo da sua vocação reformista, limitando-se a uma mera reação aos temas e casos do dia. O reformismo sempre foi a nossa maior força. Os Portugueses não reconhecem este PSD, tático e receoso.

Perdemos porque aceitámos a mera mediatização da agenda parlamentar, desvalorizando a política de proximidade. O líder do PSD - excepto na campanha eleitoral - não esteve nas fábricas, nas escolas, nos hospitais, nos centros de investigação, nas ONGs e nos espaços culturais, aproveitando o facto de não ser Deputado e ter uma agenda mais livre. Não, não basta ir às feiras da agricultura com as televisões atrás, fazendo um número mediático. É preciso querer e saber ouvir as pessoas, sem holofotes e com genuíno interesse em escutar e aprender.

Perdemos porque a gestão do dossier dos professores permitiu que, pela primeira vez, se associasse o PSD a uma imagem de irresponsabilidade orçamental. A “marca” PSD sofreu um dano reputacional de enorme significado.

Perdemos porque não abrimos o PSD aos setores mais dinâmicos da sociedade - quantos independentes aderiram ou foram envolvidos em iniciativas do PSD nos últimos tempos? Onde estão os novos protagonistas (com a honrosa exceção de alguns quadros da JSD)?

Perdemos porque, em vários momentos, se desprezou, até institucionalmente, o grupo parlamentar do PSD e se excluiu o contributo de muitos deputados talentosos.

Perdemos porque caímos na armadilha, e em alguns momentos até a procuramos ativamente, de “nacionalizar” as eleições europeias, permitindo que estas se convertessem num referendo a António Costa. Dessa forma fomos também promotores da abstenção.

Perdemos porque não temos sido protagonistas da agenda do futuro, mesmo em áreas onde fomos pioneiros, como o combate às alterações climáticas e a promoção do crescimento verde e azul; o combate às desigualdades sociais e territoriais; a garantia da igualdade de género; os desafios da revolução tecnológica; a reabilitação urbana e as cidades sustentáveis; os desequilíbrios demográficos e as políticas de natalidade e de imigração; a modernização do Estado e do sistema político; o novo papel das escolas e os desafios do mercado de trabalho na era da inteligência artificial e da robotização; as reformas fiscais; as políticas de investimento seletivo e produtivo; e o empreendedorismo e internacionalização da economia.

Vivemos num contexto desafiante e inquietante à escala global. O atual governo beneficiou das reformas realizadas pelo anterior governo e de uma conjuntura económica favorável. Agora que, como afirmam todos os estudos internacionais, o vento de cauda soprará com menos força, é ainda mais urgente lançar uma nova vaga de reformas estruturais que só o PSD pode liderar. É por isso que a forma como reagirmos ao desastre eleitoral da passada semana, mudando de vida, é mais crucial para Portugal, do que para o próprio PSD.

Mas, ainda vamos a tempo de inverter esta situação antes das eleições legislativas? Essa é a questão que tanto os militantes como os potenciais eleitores do PSD vão colocando.

Em condições normais, deveria ocorrer uma mudança de liderança do PSD por iniciativa do próprio presidente. Seja, demitindo-se e agendando eleições diretas muito rapidamente de forma a permitir que uma solução de futuro surgisse. Seja, em alternativa, permitindo, como fez António José Seguro, que outro ou outros pudessem com ele disputar - em eleições primárias abertas a eleitores do PSD e não apenas a militantes do PSD - a nomeação do candidato do PSD à função de Primeiro-Ministro.

Dado que Rui Rio não criou estas condições de clarificação ou de refrescamento antes das legislativas, resta-nos esperar que tenha compreendido plenamente a razão do desastre eleitoral nas eleições europeias e altere drasticamente a sua estratégia política até às eleições legislativas.

Da minha parte, apesar das funções internacionais que desempenho a partir de Paris e apesar de não ter qualquer função partidária, não abdico da minha responsabilidade política e do meu compromisso cívico. Como venho fazendo nos últimos 8 anos, enquanto fundador e presidente do think-tank Plataforma para o Crescimento Sustentável, que junta mais de 500 pessoas, na sua esmagadora maioria sem qualquer filiação partidária, continuarei empenhado na reflexão, desenho e discussão de novas políticas públicas que permitam libertar o potencial de crescimento e de desenvolvimento social, económico e ambiental de Portugal. Queremos Portugal no futuro. Empenhei-me na construção de uma visão pós-troika. Agora, é preciso construir uma visão pós-geringonça.

(Versão integral do artigo publicado na edição deste sábado do Expresso)