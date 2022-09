Caro Joe Berardo, eu, pessoalmente, tenho imunidade parlamentar

Não é, nem de perto nem de longe, a notícia mais importante das últimas 24 horas. Mas é a mais inusitada e risível. Vamos aos factos: Joe Berardo pediu acesso à transcrição e à gravação vídeo da sua audição no Parlamento em 10 de maio, com vista a avançar com um processo judicial contra os deputados presentes.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)