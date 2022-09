Votem Aliança, Iniciativa Liberal ou Livre

Foi uma campanha deprimente. Numa época em que é mesmo importante falarmos do ar do tempo europeu, os responsáveis portugueses falaram do zeitgeist da arruada. Que belo! Mais uma vez, políticos e o circo mediático trataram os portugueses como crianças – e depois ficam muito indignados quando as “crianças” não aparecem para votar.

