As externalidades negativas da ignorância política

O semanário Expresso abre hoje com uma notícia preocupante e deprimente: “69% dos portugueses não sabem o nome de nenhum eurodeputado”. Esta percentagem, porém, não significa que os portugueses tenham, na sua maioria, dificuldades cognitivas ou de aprendizagem. Aliás, podemos ser muito inteligentes e mesmo assim ser ignorantes sobre muitas coisas. O tempo que dispomos diariamente para aprender e o esforço que essa aprendizagem envolve são limitados. Temos então que fazer escolhas, e escolher que informação pretendemos saber e analisar é, por si só, uma escolha racional.

É compreensível que dediquemos o nosso tempo e esforço à busca de conhecimento que faça diferença nas nossas vidas. Por exemplo, somos capazes de passar horas a ler apreciações técnicas sobre telemóveis, dicas para escolher o melhor computador ou ar condicionado, opiniões sobre bares e restaurantes e até nos tornamos especialistas em medicina quando absorvemos qualquer informação online sobre maleitas e doenças, remédios e tratamentos.

Para maioria das pessoas, incluindo muitas pessoas inteligentes, ignorar a política, sobretudo a política em termos europeus, aquela que aparentemente lhes é mais distante, é uma decisão racional. Se única razão para aprenderem mais sobre os programas eleitorais e sobre candidatos é votar de forma mais informada, este incentivo, apesar de coletivamente ser muito importante, não lhes parece suficiente, sobretudo porque existe a noção de que individualmente o seu voto pouca diferença faz.

Mas se um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais…

A ignorância política até pode ser um comportamento racional em termos individuais, mas pode levar a resultados coletivos catastróficos. O facto de existir um ou outro eleitor ignorante não causa grandes estragos no sistema político e na democracia, mas quanto maior for o número de eleitores que opta pela ignorância, maior o estrago. A situação é comparável à poluição atmosférica. Se um automóvel a gasóleo por si só não põe em risco a qualidade do ar, milhões de automóveis a gasóleo são um risco para o planeta.

Se a maioria dos eleitores estiver mal informada, esta maioria tomará, muito provavelmente, más decisões. Por um lado, quanto menos informado estiver o eleitorado, mais este se sentirá tentado a prestar atenção à informação de forma seletiva e enviesada, ou seja, de maneira a confirmar a sua orientação política. Por outro, a ignorância política desincentiva o voto, aumentando a abstenção, e fomenta votos ideológicos, emocionais e populistas.

A falta de informação faz com os eleitores se “agarrem” mais a aspetos irrelevantes, que alteram o seu estado emocional, influenciando depois as suas decisões na esfera política. Pazit Bloom, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, através de experiências laboratoriais, mostrou a influência das emoções na visão política e moral. Os participantes foram solicitados a expressar a sua opinião racional sobre a adoção por casais homossexuais. Aqueles a quem foram mostradas fotografias de comida repugnante expressaram convicções morais mais negativas, mostrando-se menos favoráveis a esta adoção. Ran Hassin, professor da Universidade de Columbia e da Universidade Hebraica de Jerusalém, mostrou, em laboratório, que a própria orientação política é influenciada por emoções inconscientes. Aos participantes no estudo, cidadãos norte-americanos, foi-lhes mostrado no ecrã do computador, por

uma fração de segundo, uma imagem da bandeira norte-americana. Esta imagem, apesar de não ter sido percecionada conscientemente, dada a fração de segundo em que foi mostrada, parece ter influenciado opiniões políticas. Num questionário, realizado à posteriori, aqueles a quem foi mostrada a imagem, expressaram opiniões mais à direita, comparativamente ao grupo de participantes a quem não foi mostrada a bandeira.

Para além de mais votos ideológicos e menos informados, a ignorância do eleitorado pode levar ao extremo da empatia política. Esta existe quando os cidadãos pouco se importam com o que os governos e deputados andam a fazer. Neste caso, deixa de haver não só capacidade, mas também interesse dos eleitores em responsabilizar os representantes eleitos. E se assim for, a abstenção aumenta, não sendo uma abstenção de protesto, mas o reflexo do desinteresse político. Está então aberto o caminho para que o sistema democrático falhe.

Como combater a ignorância política?

Por um lado, é preciso que classe política consiga informar bem os eleitores, mas informar só não basta, sobretudo se os eleitores racionalmente escolherem não estar informados. É preciso, para além de melhor informação, educar os cidadãos para a causa pública, para os seus deveres de cidadania, para a importância de estarem informados politicamente e para as consequências nefastas que resultam da ignorância política, nomeadamente a crescente apatia e populismo que se alimenta mais das emoções do que da razão.