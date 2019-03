Viva o feminismo

1. Foi no final dos anos 40 do século XX que se publicou a primeira grande reportagem sobre a situação das mulheres em Portugal. Maria Lamas, a sua autora, percorreu o país de norte a sul, do litoral ao interior e às ilhas, para dar conta da condição das mulheres do seu tempo. O texto e as fotografias que compõem os vários fascículos da obra não são apenas um registo etnográfico ou uma reflexão sociológica sobre a diversidade da condição feminina. São um fortíssimo contradiscurso sobre a realidade, uma denúncia da pobreza, da opressão na família, das condições de trabalho, do regime fascista. Maria Lamas, que esteve presa em Caxias, exilada em Paris, que voltou a Portugal em 1969 e que assistiu ao 25 de abril quando tinha já 80 anos, chamou a essa obra, absolutamente marcante na nossa história, “As Mulheres do Meu País”.



2. “Mulheres do Meu País” é o título do último filme de Raquel Freire, estreado ontem. São 14 histórias cruzadas, sobrepostas, contrastadas e colocadas em diálogo, são 14 testemunhos de vida, de resistência, de dignidade, que nos emocionam, interpelam, que ora nos provocam gargalhadas ora nos fazem engolir em seco. É um retrato plural e multiforme das mulheres que habitam o nosso país: operárias e investigadoras, pescadoras e empregadas de limpeza, agricultoras e artesãs, jovens a desbravar terreno no rap ou menos jovens a fazê-lo nas questões ambientais, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres com diferentes capacidades, mulheres brancas, negras, ciganas. Mulheres. Em cada uma, uma história onde se cruzam múltiplas opressões, em cada sujeito uma singularidade que é também a síntese de múltiplas determinações sociais. No seu conjunto, um retrato do país, das estruturas, das desigualdades, mas também da inteligência, da coragem, da emancipação, da luta pela felicidade.



3. Em épocas distintas, com linguagens diferentes, aquele livro e este filme são dois objetos notáveis sobre quem somos, que dão visibilidade ao que nem sempre encontra o devido espaço de existência pública. Um e outro são também duas manifestações da importância e da necessidade de uma visão feminista do mundo. De um feminismo que não trata a opressão das mulheres como um subproduto de outras opressões, mas que reconhece a transversalidade do patriarcado, que recusa quer a homogeneidade de condições das mulheres quer a menorização da luta feminista, que jamais trata esta como uma frente secundária ou uma luta em lista de espera para quando se resolver “a contradição principal”. Nas 14 histórias de mulheres que o filme de Raquel Freire partilha connosco, há esse olhar de um feminismo interseccional, que articula género, classe social e racialização, não apenas como categorias que se interrelacionam, mas como relações sociais, com dimensões materiais concretas, que estruturam as instituições e o quotidiano, que não podem ser analisadas separadamente.



4. É desse feminismo que me reclamo. Do que reconhece a transversalidade do patriarcado nas diferentes relações sociais. Do que procura mudar o quotidiano e ser sensível ao modo como as estruturas são ao mesmo tempo externas e internas, como o nosso corpo habita um mundo social que nos pré-existe e que existe fora de nós, mas como esse mundo social marcado pelo sexismo – as suas regras e preconceitos, os seus códigos e estruturas – existe também dentro do nosso corpo e manifesta-se no modo como pensamos e agimos, nos nossos automatismos, nos pequenos gestos do dia-a-dia, nos medos, nos imaginários. De um feminismo que é consciente da classe e da exploração que marca decisivamente as experiências de vida e o acesso aos recursos. De um feminismo consciente do caráter estrutural do racismo e da forma como as discriminações se acumulam e se reforçam umas às outras. De um feminismo não binário, que não policia o género, que não exclui as mulheres em função do tuipo de trabalho que fazem, que não exclui as mulheres trans, que questiona a fixidez de categorias como homem e mulher.



5. Ao feminismo se devem tantas coisas que hoje achamos banais, mas que há tão pouco tempo estavam vedadas às mulheres: do direito ao voto à possibilidade de trabalhar e ter um salário ou proteção na gravidez, da pílula ao direito a andar de calças, a ler livros ou a ir para a escola. E ainda assim, continuamos a precisar tanto do feminismo. Basta isto: as 12 mulheres vítimas de femicídio entre janeiro e março deste ano em Portugal, o facto de as mulheres ganharem menos 20% que os homens, o facto de as relações de namoro serem marcadas pelo sexismo, de o assédio ser uma realidade diária, de o trabalho reprodutivo e dos cuidados continuar a não ser reconhecido, da pobreza ter género e classe e cor.



6. A greve feminista que hoje acontece é a expressão deste feminismo inclusivo e interseccional, que sabe que o trabalho está para além do emprego, que o combate à exploração tem de articular-se com o combate a todas as formas de opressão. Esse combate é com todos e todas, incluindo aqueles que não são mulheres. Isso não significa que os homens devam tomar o espaço do feminismo, mas sim, como sugere Kelley Temple, “tomar o espaço que têm na sociedade e fazê-lo feminista”. A rede 8 de março, que convocou esta greve, abriu caminho para despertar consciências num país com tanto a fazer pela igualdade. As centrais sindicais, que optaram em Portugal por ficar de fora das mobilizações massivas que hoje ocupam as ruas, não terão porventura percebido a importância deste gesto. Fizeram mal. Mas creio que, neste aspeto, não voltaremos atrás. O futuro da luta social, da luta laboral, da luta emancipatória é também feminista – ou não será.