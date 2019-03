Os “Netos de Moura” e a inteligência artificial

Este texto não é sobre o Juiz desembargador Joaquim Neto de Moura, a sua misoginia, o seu preconceito, a sua benevolência para com os agressores homens em crimes de violência doméstica, a sua capacidade de desvalorizar ofensas verbais e físicas graves, nem sobre a sua forma de racionalizar atos bárbaros fazendo, por exemplo, jurisprudência com recurso à bíblia, como o que aconteceu no acórdão de 2017.

Este texto é sobre os muitos juízes “Netos de Moura” que, “pela calada”, padecem dos mesmos preconceitos contras as mulheres e também de outros tantos enviesamentos que deixam sem rede as vítimas de crimes horrendos e põem em causa a confiança no sistema judicial. Ao contrário do que a ministra da Justiça Francisca van Dunem afirmou, o caso Neto de Moura não é uma situação isolada, apenas uma revelação escandalosa de algo que há muito é sabido, a justiça é preconceituosa e sexista.

Todos nós, seres sencientes, apreendemos preconceitos. A vivência em sociedade, as experiências por que passamos, a convivência com as experiências dos outros, faz-nos construir julgamentos de valor e opiniões mais ou menos favoráveis em relação a certas pessoas ou grupos de pessoas, de determinado sexo, género, etnia, classe social, idade, religião, sexualidade, nacionalidade, afiliação política, desportiva, etc. O problema está quando as decisões que tomamos são um produto destes preconceitos e alimentamos um ciclo vicioso de discriminação. Por exemplo, se um empregador achar que as mulheres têm menor produtividade, baseando-se na experiência própria de que a sua mãe pôs vários dias de baixa para tomar conta dele sempre que esteve doente em criança, tenderá a preferir empregar homens a mulheres, ou, mesmo não discriminando no ato da contratação, se a mulher contratada tiver de faltar para dar apoio à família, o empregador regozijará da sensação de clarividência, proferindo palavras como “já era de esperar”, espalhando a certeza de quem estimou um modelo cheio de significância estatística.

Voltando aos juízes, estes não nasceram numa redoma de vidro, são seres humanos e padecem dos mesmos enviesamentos implícitos que afligem todos os comuns mortais. No entanto, espera-se que a sua educação, experiência e conhecimento, os torne racionalmente mais lógicos, imparciais e imunes a preconceitos. Infelizmente, não foi o que Andrea Miller, professora de psicologia da Universidade de Illinois Urbana-Champaign constatou. Num estudo muito recente, mostrou que juízes com experiência tendem a tomar decisões mais tendenciosas do que leigos na matéria. A amostra considerou 619 juízes e 504 leigos. O estudo avaliou 372 decisões num caso de guarda partilhada de crianças e 514 decisões num caso de discriminação no local de trabalho por apoio à família. Nos dois casos considerados variou-se a raça e o género dos envolvidos nas disputas. Foram também inferidas, através de questionários e testes de personalidade, as ideologias face ao género e o quão tradicional era a visão dos decisores quanto ao papel da mulher na sociedade.

No processo de regulação parental, com guarda partilhada, os resultados mostram que os juízes, apesar de mais experiência e informação, são mais suscetíveis, do que os leigos, de serem afetados pela ideologia de género e visões tradicionais sobre a mulher. Na prática, deram mais tempo à mãe do que ao pai para estar com a criança, cerca de quase mais um mês por ano. No caso de discriminação no trabalho, os juízes também mostraram ser mais preconceituosos em relação ao género por comparação a leigos. Casos onde o queixoso era um homem raramente transitaram para tribunal e casos onde a queixosa era uma mulher as decisões mostraram ser influenciadas pelas visões quanto ao papel da mulher na sociedade. Em particular, quanto mais os juízes apoiavam visões tradicionais, mais propensos estavam em decidir a desfavor da queixosa.

Há muitos outros estudos, na sua maioria com dados norte americanos, que mostram o quanto os juízes são influenciados por enviesamentos, heurísticas e fatores externos, como por exemplo a meteorologia ou até resultados de equipas desportivas. A evidência empírica é vasta que a questão fundamental já não é apenas saber se os juízes são tendenciosos, mas encontrar formas de impedir que certas ideologias, crenças ou estereótipos influenciem a decisão judicial.

Ambicionando dar uma resposta ao problema, Daniel L. Chen, um investigador da faculdade de economia e de direito da Universidade de Toulouse, sugere o uso de grandes bases de dados combinadas com a inteligência artificial para prever decisões judiciais potencialmente injustas. Por exemplo, num dos seus estudos, mostrou que em casos de pedido de asilo político, as decisões judiciais conseguem ser previstas com um elevado grau de precisão mesmo antes do caso ser analisado, apenas com base na identidade do juíz e na nacionalidade do candidato. Mais, num outro estudo, analisou as atitudes em relação ao género através da aplicação da inteligência artificial para detetar enviesamentos linguísticos na escrita de acórdãos judiciais. Basicamente foram procurados dois aspetos linguísticos que revelam enviesamentos e preconceitos contra as mulheres. Por um lado, uma associação entre palavra “homem” e aspetos positivos e uma associação entre a palavra “mulher” e aspetos negativos. Por outro, associações entre as palavras “homem”, “mulher”, “carreira” e “família”. Há vários resultados relevantes. Primeiro, os juízes com mais idade têm maior enviesamento linguístico. Segundo, este enviesamento reduz-se se os juízes tiverem filhas e se a proporção de juízes mulheres for maior. Terceiro, os juízes com maior enviesamento linguístico tomam decisões mais conservadoras, por exemplo em casos de aborto e discriminação de género. Por último, os juízes com maior grau enviesamento linguístico tendem a reverter as decisões tomadas por juízes mulheres em primeira instância.

A utilização de algoritmos pode ajudar a identificar potenciais enviesamentos judiciais e levar a cabo medidas corretivas, por exemplo, informando e formando melhor os juízes que ficam afetos a determinados casos ou no limite afastar de antemão certos juízes de certos processos. Basicamente, o objetivo seria implementar alguns procedimentos que garantissem que, mesmo na presença de “Netos de Moura”, os cidadãos ficassem protegidos de decisões preconceituosas e enviesadas e lhes fosse proporcionado o que têm direito: justiça, na mais pura e límpida conceção do termo.

Andrea L. Miller. Expertise Fails to Attenuate Gendered Biases in Judicial Decision-Making. Social Psychological and Personality Science, 2018

Daniel L. Chen. Machine Learning and the Rule of Law. Computational Analysis of Law, forthcoming.

Elliott Ash, Daniel L. Chen, Arianna Ornaghi, Implicity Bias in the Judiciary, NBER working paper, 2019