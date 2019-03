No dia em que as mulheres pararem...

Se as mulheres interrompessem por um dia as suas tarefas profissionais e domésticas os efeitos sociais e económicos seriam muito maiores do que se os homens fizessem o mesmo. Talvez a greve desta sexta-feira ainda tenha um impacto reduzido. Mas no dia em que as mulheres resolverem mesmo parar os homens ficarão demasiado ocupados para perderem tempo a organizarem-lhes workshops de maquilhagem

Já são poucos os que festejam o 5 de Outubro porque, convenhamos, já não há muito para festejar. O que ali se conquistou está assente e foi largamente ultrapassado no momento em que a democracia republicana se impôs verdadeiramente: a 25 de abril de 1974. As datas celebram-se quando se relacionam com combates que continuam. Se não falta-lhe o oxigénio. Quando ainda fazem sentido e continuam subversivas, desafiando o poder, há sempre quem lhes queira tirar o ar. Foi isso que o grupo Jerónimo Martins tentou fazer quando quis transformar o 1º de Maio numa festa do consumo, apesar de não faltarem causas de luta aos trabalhadores.