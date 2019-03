Porque é que a mulher não mata como o homem?

Estou mais do que disponível para a redefinição da habitual estrutura de poder entre homem e mulher, mas não se confunda isso com a anulação total das diferenças entre homens e mulheres

Começo com a entrevista que a primeira general portuguesa, Regina Mateus, deu a este jornal há poucas semanas: “Mas há uma coisa: as mulheres podem ser mães. E, no terreno de combate, elas podem pensar que aquele homem que têm pela frente tem uma mãe. Os homens, apesar de isso estar a mudar, são diferentes. Acho que é mais complicado para a mulher. Ainda assim, se quiser, uma mulher deve ir para a frente de combate. Exatamente como os homens.”