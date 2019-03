Dicas de Poupança: há quanto tempo não olha para a sua fatura de telecomunicações?

Lanço esta pergunta porque por ter olhado (mais uma vez) para a minha fatura de TV+Net+Voz acabo de poupar 53 euros ou 196 euros (depende da perspetiva). Confirme também o leitor se está a poupar ou a deitar dinheiro à rua por andar distraído. Já lhe explico todos os pormenores.

Já fui cliente de várias empresas de telecomunicações. Não me sinto “casado” com nenhuma marca. Escolho sempre o melhor produto pelo melhor preço. Tal como 99,9% dos portugueses, fico fidelizado durante dois anos cada vez que faço um novo contrato.

Pois bem, desta vez terminou o meu período de fidelização e não me apercebi. Felizmente, tenho este bom hábito de abrir o email e ver o valor das faturas para ver se há alguma coisa estranha. E, de facto, numa fatura que eu esperava que andasse por volta dos 60 euros, de repente aparece-me um valor de quase 80 euros! Esse montante é uma enormidade para mim e por isso fui ler a fatura ao detalhe, linha a linha.

O QUE DESCOBRI?

Descobri que os descontos no Pack TV Plus e da box com gravador que tive durante dois anos terminaram e a minha fornecedora de telecomunicações não disse nada. Portanto, se eu não estivesse atento e desse por essa mudança, estaria a partir de dezembro a pagar 46,30 euros por mês em vez de 34,34 euros. Os descontos simplesmente desapareceram…

O QUE FAZER?

Contactei imediatamente o apoio ao cliente da minha operadora. Confirmaram-me que os descontos tinham terminado após o fim da fidelização. Estavam dispostos a dar-me novos descontos se aceitasse ficar fidelizado mais 24 meses. Para mim, essa situação (por enquanto) é normal. É a única maneira que encontro de ter descontos. Bem ou mal, é o que é. Se souberem de outras maneiras, digam.

O QUE CONSEGUI APÓS ALGUMA NEGOCIAÇÃO?

Esta foi a resposta: vou ficar a pagar menos do que nos dois anos anteriores. Mais uma vez fica provado que é possível pagar menos pelo mesmo serviço. Vou ficar EXATAMENTE com o que tenho atualmente e ficar a pagar a pagar 29,90 euros (com IVA) em vez dos 34,34 que estava a pagar. Vou portanto poupar 53,28 euros por ano, em comparação a 2018. Acabo de aumentar o meu “ordenado” anual em 53 euros (são 118 litros de leite de “graça”, na moeda do Contas-poupança).

Mas se pensar na perspetiva do Pedro Andersson “distraído”, estaria a pagar 46,30 euros por mês (caso não tivesse o cuidado de olhar para a minha fatura com detalhe). Nessa situação, estaria a PERDER 196,80 euros anuais devido à minha preguiça e inércia. Estamos a falar de quase o valor do meu seguro do carro. Isto é um assunto sério.

UMA NOTA IMPORTANTE

Os preços podem variar muito de acordo com os serviços que quer e da empresa que os presta, da fidelização que está disposto a aceitar, da localidade e das características técnicas disponíveis na sua zona. Há profissões – e empresas – que têm “direito” a descontos especiais (não me perguntem porquê). Portanto, os valores que mencionei são apenas indicativos para si, leitor, embora sejam os meus reais. Pode ligar e podem dizer-lhe que para si não dá para fazer estes preços. Dê-lhes luta. Pode também acontecer que haja por aí pessoas (sortudos!) que têm preços ainda melhores.

Em resumo: OLHE PARA AS SUAS FATURAS TODOS OS MESES. Perceba se os descontos que aceitou ainda se mantêm ou se já acabaram e não deu por isso. Pode estar a deitar dinheiro à rua sem se aperceber. Não deixe que isso aconteça!