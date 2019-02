A greve e a selva

Só repolitizando o sindicalismo se evitará que os trabalhadores do privado sejam atirados para a selva enquanto os do público são empurrados para o umbiguismo corporativo, tornando mais fácil virar uns contra outros e nivelar todos por baixo

São já 15,6% os trabalhadores portugueses que recorrem a plataformas de trabalho “colaborativo”, um eufemismo para empresas como a Uber ou a Glovo se livrarem de todos os vínculos e direitos laborais. Portugal está acima da média europeia, mas 40% dos trabalhadores que usam estas plataformas ainda só retiram delas um quarto do seu rendimento. O futuro está aqui e o resultado será a perda do direito a férias, fins de semana, horário, proteção no desemprego e na velhice e greve. O mercado de trabalho recuará 150 anos.