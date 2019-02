Dicas de Poupança: há quanto tempo não olha para a sua fatura de telecomunicações?

Lanço esta pergunta porque por ter olhado (mais uma vez) para a minha fatura de TV+Net+Voz acabo de poupar 53 euros ou 196 euros (depende da perspetiva). Confirme também o leitor se está a poupar ou a deitar dinheiro à rua por andar distraído. Já lhe explico todos os pormenores.

Já fui cliente de várias empresas de telecomunicações. Não me sinto “casado” com nenhuma marca. Escolho sempre o melhor produto pelo melhor preço. Tal como 99,9% dos portugueses, fico fidelizado durante dois anos cada vez que faço um novo contrato.