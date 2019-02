Dicas de Poupança: deixar as coisas para o último minuto tem muito mais piada?

Tem, não tem? No passado dia 15 de fevereiro, a poucas horas de terminar o prazo para a atualização do agregado familiar no Portal das Finanças, comecei a receber no Facebook do “Contas-poupança“ dezenas de mensagens de contribuintes. Reclamavam que o site estava a bloquear e que não conseguiram fazer a atualização. Obviamente, estavam agora preocupados com o que vai acontecer. Vão ser prejudicados? Podem ainda fazer alguma coisa?

Antes de dar a resposta, esta situação só quer dizer que (muitos) milhares pensaram da mesma maneira: “Depois vou lá e despacho aquilo num instante…”. Eu sei que não tenho o direito de criticar ninguém, nem tenho nada a ver com a vida de cada um, mas permitam-me dar a minha opinião e concordarão ou não como entenderem. Há mais de nove anos que passamos por isto…

VAMOS MUDAR DE ATITUDE?

Os portugueses em geral são um povo fantástico. Cada povo tem as suas características e nós temos características absolutamente maravilhosas. Outros terão outras. Uma dessas características maravilhosas NÃO É a organização e a pontualidade. E, ao contrário do que possa parecer, isso não prejudica em primeiro lugar os outros, prejudica em primeiro lugar a cada um de nós. Claro que também prejudica terceiros. Mas parece não ser uma das nossas preocupações. Quem chega a horas às reuniões tem sempre de esperar pelos atrasados. E há situações em que os resultados são graves (falta de documentos e incumprimento de prazos, por exemplo).

Aquilo que podíamos fazer com calma, ponderação, equilíbrio, de forma sensata e com tempo para afinar detalhes, e ainda dar uma vista de olhos antes de entregar o trabalho final, é (quase) sempre feito à pressa, no último instante, confiando que estará tudo “mais ou menos” bem. Nunca contamos com o imprevisto, que quase sempre acontece e é mais do que previsível. Normalmente andamos sempre a correr atrás do prejuízo. E as multas e juros que pagamos sem necessidade?

Mas falemos do futuro e não do passado. O prazo para verificar o e-fatura acaba no próximo dia 25. Quantos de nós não irão lá às 23h desse 25 de fevereiro e perceber que faltam lá faturas importantes e já não podem fazer nada? (Volto a avisar que faltam poucos dias).

Este ano vai ter três meses (três!!!) para entregar o IRS. É fácil de prever que milhares vão entregá-lo no último dia e bloquear o sistema. A culpa será toda do sistema informático?

ANDAMOS ATRASADOS A VIDA TODA

Os estudantes só estudam para os testes na véspera.

Os professores só corrigem os 80 testes quando têm de entregar as notas no dia seguinte (quando podiam corrigir calmamente 10 por dia a seguir ao jantar enquanto bebem um café (longo, claro).

Eu, jornalista, só acabo de escrever a reportagem quando falta uma hora para ela ir para o ar (porque só me sai bem assim).

E a inspeção do carro, quantas vezes não vamos já depois do prazo (quando temos três meses para o fazer antes)?

E porque carga de água andamos sempre com o combustível na reserva? Não há postos de abastecimento por aí?

ARRANJAMOS SEMPRE UMA DESCULPA (EU TAMBÉM).

Parece que gostamos de fazer noitadas para podermos dizer que trabalhamos muito e apresentarmos as olheiras como uma espécie de troféus profissionais.

Era tudo tão mais fácil com um pouco de organização e planeamento na nossa vida. Basta, por exemplo, delegar algumas tarefas, se aplicável. Às vezes, a solução é simplesmente fazer. Sim, fazer! No momento em que se lembra que tem de o fazer.

Vamos pôr mais alarmes no nosso telemóvel. Vamos estabelecer a meta de pagarmos as contas/impostos/multas sempre 10 dias antes do fim do prazo. Não deixe tudo para o último minuto. Sempre 10 dias antes. O que custa? Sai mais caro? Não!

Eu sei que pareço um lírico, ou um tipo a pregar sozinho no deserto. Mas volto ao ponto inicial: em 90% dos casos quem se prejudica com esta atitude somos NÓS, e não os outros. Se pertence a este grupo, trate já do e-fatura hoje. Fica já despachado. Não deixe para dia 25. Sabe porquê? Porque o sistema vai bloquear e não vai conseguir validar nada. Escreva (pode fazer print screen) o que eu estou a dizer.

VAMOS LÁ MUDAR ISTO!

(Resposta à pergunta inicial: se não atualizou o agregado familiar até dia 15, recuse o IRS Automático e preencha tudo manualmente com os dados corretos. Lá está, ainda vai conseguir corrigir a situação, mas vai ter mais trabalho sem necessidade).