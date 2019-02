O Governo político do futuro PS

Esta remodelação demonstra que Costa sabe que tem o dever de preparar o PS para o futuro. Para que não viva a tragédia que hoje se vê no PSD, obrigado a escolher, nas últimas eleições internas, entre duas relíquias do passado

António Costa não ficou entusiasmado com a intervenção de Pedro Nuno Santos no último congresso do PS. “Ainda não meti os papéis para a reforma”, observou depois da ovação dos delegados. Sentiu-se algum ressentimento pelo atrevimento. Teve tempo para o digerir e fazer contas. Já não há nada para conquistar à direita e o jovem turco é uma boa arma para defender do flanco esquerdo. A paternidade da “geringonça” não chega para que Costa se sinta sólido nesse espaço, incluindo nele a esquerda do seu próprio eleitorado.