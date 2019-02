Censuras e utopias

As próximas Eleições ao Parlamento Europeu têm vindo a ganhar um relevo acrescido dado o ambiente político atual, uma vez que decorrem num quadro politico-partidário onde todos estão a ser testados, pela sua liderança, pelas suas opções politicas e pelos resultados que atingiram, no caso do Governo.

Tal avaliação é aliás, natural em Democracia, porque esta é indissociável do escrutínio e da prestação de contas.

O que já não é natural, mas ao invés puramente artificial, é a apresentação de uma moção de censura que atira para todo o lado, numa verdadeira mixórdia de temáticas, onde o dedo censor do CDS acusa o Governo de construir um Estado mínimo, quando todos os indicadores demonstram de forma evidente o reforço do Estado Social, a diminuição da pobreza e das desigualdades e o aumento do emprego.

É preciso recordar que nos últimos três anos, 520 mil pessoas saíram da situação de pobreza. Em 2016 e 2017 Portugal foi o 2.º país da UE a 28 que mais reduziu a pobreza ou a exclusão social.

O aumento de todas as prestações sociais, indo ao encontro do apoio aos mais vulneráveis, em particular os idosos e as crianças, foi determinante para a diminuição da exclusão social. Um caminho que temos de continuar a percorrer numa visão lúcida de combate aos determinismos sociais que para nós nunca são uma inevitabilidade.

A três meses das Eleições Europeias, o CDS apresenta uma moção de censura ao Governo que sabe ser uma crónica de uma rejeição anunciada, mas isso pouco ou nada lhes interessa, porque o objetivo não é discutir o país, aliás o país e as pessoas são meramente instrumentais perante a ambição maior que é ocupar o espaço da direita, levando o PSD a reboque e colocando a recente Aliança à distância.

A censura não é ao Governo, afigura-se mais como uma tentativa de xeque-mate ao PSD e em paralelo uma indisfarçavel manobra de diversão face a certas sindicâncias em curso.

Contrariamente ao que o CDS afirma no texto da moção, não há ninguém “perdido“ ou “desorientado“ no Governo, muito menos o Primeiro- Ministro, porque desde o início de funções deste Governo ficou bem clara a agenda de um novo modelo de desenvolvimento em que assentava o Programa de Governo e foram bem desenhadas as políticas públicas, que por serem competentes, fundamentadas e eficazes, deram bons resultados.

Os resultados que nos trouxeram o déficit mais baixo da história da Democracia, um crescimento económico sempre acima da média europeia, um índice de confiança dos consumidores assinalável, um nível de desemprego sempre em queda e um reforço dos serviços públicos. A reabertura de 20 tribunais e a inauguração de dezenas de lojas do cidadão e de espaços do cidadão, inclusive nas regiões de interior, são demonstrativos do reforço da coesão social e de um Estado cada vez mais presente e que tem vindo a descentralizar competências , reforçando o poder local e a Democracia.

Tal como o Primeiro Ministro António Costa, enfatizou em debate quinzenal, ao longo desta legislatura o investimento público cresceu e continua a crescer, com a administração central a registar um acréscimo de 33% no investimento em 2018.

Na verdade, em 2019, o investimento da administração central voltará a crescer outra vez, cerca de 20%, o que significa mais 380 milhões de euros aplicados em serviços públicos e infraestruturas estruturantes.

No sector da Educação, o investimento em escolas públicas até 2020 ascende a um total de 735M€, tendo sido já iniciadas obras em 217 escolas públicas em todo o país. Mas para além dessa obra material há outra muito relevante e que se prende com a redução do abandono escolar para 11, 8%, o valor mais baixo de sempre ( no ano passado foi de 12,6%).

Como sabemos, o abandono escolar constitui uma das grandes vulnerabilidades do sistema educativo português, com impactos ao nível do crescimento económico e da Igualdade de oportunidades e por isso a sua redução foi erigida pelo Partido Socialista como um desígnio nacional a par da promoção do sucesso escolar que tem vindo a aumentar, fruto de boas medidas como a da autonomia e flexibilidade curricular e de um excelente Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar que soube envolver e mobilizar toda a comunidade educativa .

Na Saúde prossegue a aposta nos cuidados de saúde primários onde estão em construção ou remodelação 43 centros de saúde, dos quais 26 estarão a funcionar até ao final do primeiro semestre.

Nos Hospitais, para além de dezenas de milhões de euros em reequipamento, estão a decorrer 22 projetos de requalificação ou ampliação em serviços de urgência, num valor que supera os 50 M€.

Sublinhe- se que a reprogramação dos fundos comunitários permite aditar cerca de 110 M€ de investimento, dos quais 40 M€ para o Novo Hospital Central do Alentejo.

Na ferrovia, tão desprezada pela Direita, estão em execução obras em todos os principais corredores ferroviários - na Linha do Minho, estarão concluídas já em fevereiro as obras até Viana e já se encontram em curso as obras até Valença; na Linha da Beira Baixa, a ligação Covilhã-Guarda será retomada já no 2º trimestre de 2019, após 10 anos de suspensão; e na Linha da Beira Alta serão finalmente retomadas, no 2º trimestre do ano, as obras há tanto prometidas, representando um investimento de mais de 600 M€.

No Corredor Internacional Sul, que ligará os Portos de Lisboa e Sines a Espanha, foram já lançadas novas empreitadas, onde se destaca a nova linha entre Évora e Elvas, que será a construção da maior extensão de linha férrea nova do último século.

O “ ilusionismo socialista” que se refere o CDS está totalmente contrariado pelos factos e pelos bons resultados atingidos. O ilusionismo pode de facto ser outro, o de um CDS muito incomodado e que tem a necessidade de fazer desaparecer certas notícias incómodas para a sua liderança . Na verdade, nem uma “utopia” muito grande consegue esconder a insustentável leveza desta moção de censura.

Deputada/Vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista