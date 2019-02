Desculpa, Lara! Um sistema que teima em falhar e não aprender

Na sequência da tragédia do Seixal, em que um homem matou a sogra e, depois, a sua própria filha, antes de se suicidar, o psicólogo clínico e forense Mauro Paulino aborda nesta crónica extra para o Expresso Diário o drama que é ninguém conseguir pôr termo a tais dramas

O ano vai ainda no início e os dados da violência doméstica assumem proporções verdadeiramente preocupantes e inquietantes. Uma mulher assassinada a cada três dias em janeiro. Foi neste âmbito que a vida de uma criança de dois anos foi ceifada e nenhum crime parece provocar mais comoção na opinião pública do que aqueles que envolvem a morte de uma criança, especialmente nos casos em que é um progenitor a provocar a morte do próprio filho. Quanto mais se aprofunda este e outros casos, mais salientes são as falhas de um sistema que, pelo menos no papel, teria condições para fazer muito mais.