A velhice e a(s) violência(s). Os maus-tratos a pessoas idosas enquanto problema social por enfrentar

A violência, física e psicológica, sobre os idosos é o tema que o psicólogo clínico e forense Mauro Paulino aborda na primeira das duas crónicas bimensais de fevereiro no Expresso Diário

Findado o primeiro mês de 2019, foram já várias as notícias que se reportaram ao tema dos idosos e das agressões a que podem estar sujeitos. Desde a violência em contexto familiar até à violência ocorrida também em contexto institucional, passando pelo encerramento de lares ilegais. Este ano, num só dia, pelo menos dois lares que funcionavam ilegalmente, em Belmonte e Évora, foram encerrados. Num caso e no outro, os idosos passavam fome e, por vezes, não havia eletricidade devido a falta de pagamento, colocando os utentes em “risco iminente”. Esta realidade constitui uma ínfima amostra do que sucedeu o ano passado, durante o qual o Instituto da Segurança Social mandou fechar 109 lares de idosos, 12 dos quais com caráter de urgência.