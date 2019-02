Ministro do Ambiente sobre polémica do diesel. "Ninguém conseguiu dizer que eu não estava a falar verdade"

João Matos Fernandes e Helder Pedro, Secretário-Geral da ACAP — Associação Automóvel de Portugal, enfrentam-se no Duelo do Expresso sobre os fim dos carros a gasóleo. Ministro mantém a posição enquanto o representante do sector recusa a ideia de os carros a diesel estarem condenados daqui a quatro anos

O ministro do Ambiente lançou a polémica no início da semana ao avisar, em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, que os carros a diesel vão deixar de ter valor dentro de poucos anos. Declarações que incendiaram o sector e que animaram o debate ao longo de toda a semana. No Duelo que o Expresso publica na edição de hoje, a rubrica que semanalmente opõe duas posições antagónicas sobre um tema de atualidade, Matos Fernandes insiste no seu ponto: "Ninguém conseguiu dizer que eu não estava a falar verdade."

João Matos Fernandes lembra que este "aviso é precedido de outros, da Comissão Europeia, de fabricantes de automóveis e, até, de associações de automobilistas" e que se espera "de um governante que seja realista".

Do outro lado, Hélder Pedro, da ACAP — Associação Automóvel de Portugal, garante que "os carros a diesel não estão condenados daqui a quatro anos" e que "é aos consumidores e às empresas que compete escolher a melhor opção".