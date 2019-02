Não há volta a dar. Mesmo numa era marcada pela hipervalorização do “racismo”, mesmo numa época em que as pessoas só veem “xenofobia”, mesmo assim, dizia eu, os judeus são quase invisíveis. De novo. Há cem anos eram invisíveis porque eram o alvo central do ódio. Não eram pessoas, eram coisas. Hoje são invisíveis porque o racismo de que são alvo não encaixa na narrativa. Os judeus são “brancos” e muitas vezes os seus agressores até são “castanhos”. Isto complica a colocação do antissemitismo no quadro de honra dos grandes males do tempo.

