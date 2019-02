O voto em deputados promove a liberdade, o voto nos partidos promove a responsabilidade

Atrevo-me a dizer que o beco sem saída em que o Reino Unido se enfiou seria improvável com o nosso sistema eleitoral. Porque o instinto de sobrevivência dos partidos seria mais forte do que a agenda pessoal de cada deputado e isso levaria os conservadores a terem sido mais responsáveis na gestão deste processo

Sempre que se fala da regeneração da democracia fala-se de uma maior aproximação entre eleitores e eleitos. Para quem não percebe que a crise democrática tem muito mais a ver com a relação entre o poder político e o poder económico e com a sensação de impotência dos cidadãos face a poderes que transcendem os Estados, a tentação é propor mudanças no sistema eleitoral. Quase sempre para uma lógica que se aproxima de sistemas de eleição uninominal. Seria interessante verificar a relação entre a satisfação dos cidadãos com a sua democracia e os sistemas eleitorais que vigoram nos seus países. Cheira-me que não encontraremos nenhum padrão. O mais provável é haver uma relação com o bem-estar dos cidadãos ou os índices de igualdade.