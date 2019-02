O elixir de Super-Mário

Sou dos que reconhece o valor de Mário Centeno, que se tornou num ativo fundamental ao ter conseguido devolver a confiança a um país que estava no lixo. Mas não sejamos ingénuos, Centeno está também a queixar-se de si próprio. Em certa medida permitiu que as finanças se subjugassem aos interesses políticos de António Costa

Ainda sem se saber o que fará Mário Centeno depois das eleições de outubro, se fica no Governo ou se se dedica, mas em exclusivo, aos mais altos cargos do Euro, o ministro das Finanças quis esta semana deixar uma espécie de caderno de encargos para quem vier a seguir. Ou se preferirem uma confissão pesada sobre os limites que lhe foram impostos pela solução governativa de que fez parte e que ele próprio alimentou.