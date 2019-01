Crónica de uma morte mal anunciada

Ao contrário do que se tem dito e escrito, os carros a gasóleo estão tudo menos condenados a curto prazo

Se há declarações que tenham sido tomadas demasiado à letra esse foi, sem dúvida, o caso dos comentários do ministro do Ambiente à transição ecológica automóvel. A fazer fé numa leitura apressada das ideias de Matos Fernandes, os motores diesel teriam os dias contados e seria um erro comprar um carro destes a partir de agora.