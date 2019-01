Lei de Bases da Saúde. Quo Vadis ?

Todos os doentes tem apenas um objetivo. Ser bem tratados e, se possível,de forma gratuita. Poder escolher quem o faz e onde, é uma aspiração natural, que vamos começando a respeitar. A tomada de decisão dum doente é multifactorial e personalizada. Para a decisão ser consciente cada doente precisa de informação real, precisa de saber o que pode esperar do tratamento de que necessita e lhe é proposto. As complicações e eventos adversos nos cuidados de saúde são frequentes em todo o mundo. Mesmo os devidos ao erro e deficiente coordenação , são uma realidade grave, que não tem merecido a atenção devida. Nos Estados Unidos da América são a 3ª causa de mortalidade hospitalar. Entre nós qual será a dimensão deste problema ?

O acesso ao tratamento não significa necessáriamente que o problema fica solucionado. Além do conhecimento da incidência de intercorrências e complicações, temos de avaliar a existência de tratamentos fúteis ou desnecessários.

Em Portugal temos vindo a construir alguma informação sobre cuidados de saúde, mas esta é pouco relevante para os doentes. Os dados existentes são quase só administrativos, financeiros, ou de análise global de doenças ou instituições. Esse conhecimento será útil para os gestores e decisores políticos ou sociais, se eles considerarem as limitações dessa informação . Para os doentes é de muito pouca utilidade no processo de decisão sobre o tratamento que lhes é proposto.

Resumo citando Michael Porter : “a maior dificuldade em saúde, não são os politicos nem as seguradoras, mas andar a medir parâmetros errados com instrumentos errados”

A apresentação de uma nova lei de Bases da Saúde,é a ocasião apropriada para refletir sobre o que deverá ser uma nova orientação para a prestação de cuidados de saúde. É fácil e natural escrever que se deve colocar o doente como prioridade dos cuidados de saúde, mas não basta dizer, ou escrever. Esta filosofia só terá sentido se for explicitada a forma de o fazer. Intenções vagas e difusas são muito habituais mas tambem inúteis.

O que um doente precisa, e quer saber, é o resultado que pode obter do seu tratamento, na instituição que escolhe. E essa informação não pode ser limitada a taxas de mortalidade, ou tempos de internamento. Ele deve ser informado sobre acesso, riscos e resultados a médio prazo…. Quantas vezes após alta com sucesso clinico o doente descobre, uns meses depois, que não teve qualquer beneficio do tratamento a que foi submetido.

A proposta de Lei de Bases da Saúde, não explicita a obrigatoriedade de começar a construir informação sobre a qualidade dos resultados clinicos dos diferentes tratamentos. Só dessa forma os doentes poderão escolher mais conscientemente e os decisores avaliarem melhor as suas opções. Espero que na versão definitiva , seja promovida esta opção.

A informação, tem de ser da responsabilidade de entidade independente para ser fiável. Sabemos que demora tempo a construir mas é indispensável começar.

Até lá a discussão sobre as opções público /privado é predominantemente ideológica e administrativa, e, por falta de informação, não responde ao que melhor serve o interesse dos doentes.

O que qualquer cidadão deseja é poder escolher os melhores cuidados de saúde, que devem ser prestados de forma sustentável. O prestador é secundário.....

A ideologia só deve vir depois, mas sempre com fundamento em informação realista sobre a qualidade dos cuidados!