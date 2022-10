Regresso ao passado (de antanho e mais ainda)

Os portugueses devem regressar nos próximos dias (provavelmente quinta-feira) a um passado que não queriam. Menos de um ano depois, o país volta a fechar, com restrições semelhantes às de antanho (ante annum, um ano antes ou ano anterior). As novas-velhas medidas devem ser anunciadas depois de o Governo ouvir esta terça-feira os especialistas, na chamada “reunião do Infarmed”, alargada desta vez aos candidatos à presidência. Mas, mais coisa menos coisa, devem divergir pouco do que está AQUI.



O que os portugueses vão fazer agora é pagar o preço do aligeiramento das restrições do Natal. Os hospitais estão à beira da rutura, a linha SNS 24 está agora a atender mais de 30 mil chamadas por dia e o número de infetados e de mortes bate recordes. A mais recente contabilização da Direção-Geral da Saúde mostra que Portugal registou de sábado para domingo o maior número de infetados desde abril.



Por isso, menos de 300 dias depois, regressamos a 18 de março de 2020, quando foi instaurado o primeiro confinamento.



(sobre a referência do título a um passado mais longínquo leia mais à frente, em O QUE ANDO A LER).



Os especialistas dizem que a fase mais crítica da pandemia cai mesmo em cima da eleição presidencial, que tem sido o segundo grande tema destes dias, e continuará a sê-lo nos próximos. Ontem, domingo, foi o primeiro dia oficial de campanha. Marisa Matias, André Ventura e João Ferreira saíram em campanha, a primeira com um comício morno num cinema da capital, o segundo com uma sessão agitada em terra comunista, o candidato comunista num comício no coliseu do Porto.



Hoje, ao entrar na segunda semana de facto de campanha, Ana Gomes volta à rua. Marcelo, por seu turno, prescindiu dos tempos de antena e vai fazer campanha de rua durante quatro dias. Na televisão acabaram-se os frente-a-frente entre candidatos. Mas amanhã, terça-feira, vão aparecer todos ao mesmo tempo, no debate que a RTP vai transmitir, a partir das 22h.



Tendo em conta a situação em que nos encontramos, o Governo apelou ao voto antecipado. Isto porque, apesar de a hipótese ter sido levantada, as presidenciais não serão adiadas.



Portanto, tudo o que precisa de saber sobre onde, como e em que condições pode votar no próximo dia 24 (ou antes) está AQUI.

OUTROS ASSUNTOS, POR CÁ…

Com a pandemia, as presidenciais e o frio a secarem o noticiário nacional, deixo-lhe hoje apenas duas chamadas.

BRRRRR!

MB WAY GRATUITO (OU TALVEZ NÃO)

Neste início de ano aproveito para lhe recordar que a banca ficou proibida de cobrar comissões por pagamentos feitos através da aplicação MB Way, mas só até determinados montantes. Se clicar AQUI fica a saber tudo sobre o assunto.

…E OUTROS ASSUNTOS, LÁ FORA

TRUMP IMPUGNADO?

Donald Trump não vai à tomada de posse do sucessor mas o seu vice, Mike Pence, já confirmou que vai, mostrando que na equipa presidencial que sai ainda há gente com bom senso. E pode ser já hoje que os democratas apresentam artigos tendentes à impugnação de Donald Trump, por causa do que aconteceu no Capitólio.

BRRRR!

O frio fustiga uma grande parte da Europa, e Espanha é um dos países mais afetados, com a capital a ser assolada pela pior tempestade de neve em décadas. Mas no meio do mau tempo, que acontece no meio de uma pandemia, vale a pena conhecer histórias como ESTA.

QUE CALOR

Calor, sim. Por estranho que possa parecer, noutro país do sul da Europa milhares de pessoas desafiaram o confinamento e acorreram às praias este domingo, dia em que as temperaturas foram muito atípicas para época nessas paragens.

GRANDE FEIRA VIRTUAL

A maior conferência mundial sobre dispositivos eletrónicos, a Consumer Electronics Show (mais conhecida apenas por CES), abre hoje portas, pela primeira vez num... ecrã perto de si. É a primeira vez que a iniciativa, onde dezenas de milhares de visitantes costumam tomar contacto com toda a parafernália possível e imaginária de geringonças elétricas, decorre de modo virtual.

FRASES

"Por força de, nos últimos dias, termos estado num contacto muito próximo com o vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, o Secretário Geral e eu teremos de ficar em isolamento profilático. Na terça-feira, farei um teste conforme indicação da delegada de saúde"

Rui Rio, líder do PSD

"A pandemia não suspende a democracia"

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, sobre a realização das eleições presidenciais

"Tem-me acontecido estar a debater e ao mesmo tempo a analisar o debate"

Marcelo Rebelo de Sousa, candidato presidencial

"Não podemos ser sempre o Brad Pitt..."

Gennaro Gattuso, treinador do Nápoles, sobre a vitória suada sobre o Udinese

O QUE ANDO A LER

O título desta newsletter estende-se também ao espaço que aqui se inicia. Tal como o tema de abertura, também nas leituras de que hoje falo há um regresso ao passado, a vários passados – e por motivos semelhantes: pandemias. Trata-se de uma sistematização das infeções em massa, e suas consequências, que o mundo enfrentou desde o século XIV até à atualidade.

Intitulado “Epidemias e sociedade – da peste negra ao presente” (Edições 70), é da autoria de Frank M. Snowden, professor emérito de História da Medicina da Universidade de Yale. O autor, já com vários outros livros sobre doenças no currículo, não se limita a fazer uma resenha histórica sobre as doenças que têm atormentado a humanidade ao longo dos tempos. Explica, por exemplo, o porquê de uma das palavras que só era usada de tempos a tempos e que entrou em força no nosso léxico diário há pouco menos de um ano – quarentena – e a carga religiosa que encerra (desde os 40 dias do Dilúvio aos 40 dias da Quaresma, passando pelos 40 dias que os judeus erraram pelo deserto).

Mas Frank Snowden não conta apenas como outrora eram 40 os dias considerados necessários para a purificação de gentes e lugares. Da peste bubónica à cólera, da varíola à malária, não só enquadra o aparecimento de cada uma das doenças como o que se foi sabendo delas, como se manifestam, se previnem e se combatem. E mostra como várias das medidas agora tomadas para conter a covid-19 são afinal semelhantes às que já vigoraram em séculos passados.

Um livro interessante, que ainda só visitei “na diagonal”, já que a leitura-leitura de 689 páginas carece de tempo e concentração.

Boas leituras e boa semana, o mais quentinho possível. Brrr!