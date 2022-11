É preciso ter calma – e jurar ter a paciência por companheira

Bom dia,



Nesta segunda-feira entramos em mais uma semana decisiva neste novo mundo paralisado pela pandemia de covid-19. É uma semana em que deverão ser tomadas decisões que nos restituirão alguma da liberdade perdida quando declarámos guerra ao coronavírus. Amanhã há uma reunião do governo com a equipa de epidemiologistas e na quinta-feira deverá então ser decretado o fim do Estado de Emergência em conselho de ministros – ficaremos a saber o que podemos e não podemos fazer para tentar continuar a levar as nossas vidas para a frente sem pôr em causa o controlo da pandemia. Entraremos então, ao que tudo indica, no Estado de Calamidade, grau imediatamente inferior nesta escala.



Algumas medidas já são conhecidas. Haverá uma abertura gradual da atividade económica, com algumas lojas, restaurantes e outros serviços a reabrir. Os alunos dos 11º e 12º anos vão voltar a ter aulas presenciais a partir de 18 de maio. E as creches deverão voltar a abrir pouco depois, a 1 de junho.



Mas antes do início dessa reabertura gradual, ainda teremos um apertar das restrições no fim de semana alargado que se avizinha, que vai de 1 a 3 de maio e em que poderá haver a tentação de aproveitar o bom tempo para ir passear. Por isso regressará a proibição de passar de um concelho para outro, como aconteceu no fim de semana da Páscoa.



Será certamente um jogo de paciência já que quanto mais tempo passa maior será a pressão para que se acabe com as restrições. As expectativas aumentam – e é preciso saber bem geri-las, algo que o poder político tem de saber fazer bem. Mas é certo, e o governo tem-no referido, as nossas vidas não voltarão ao normal tão depressa.



Nestes dias em que assinalámos 46 anos do 25 de abril de 1974 – momento histórico que nos permite, entre outras coisas, escrever textos como este sem corrermos o risco de ser censurados ou até presos e torturados – assistimos a comoventes celebrações da Revolução dos Cravos à janela, pela internet, algumas (poucas) pelas ruas deste país. Fica-nos a imagem simbólica de um idoso com uma gigantesca bandeira de Portugal encimada por cravos, em plena avenida da Liberdade, em Lisboa. E tivemos também a celebração na Assembleia da República, mais contida do que inicialmente previsto, cuja polémica manchou um dia em que a unanimidade devia ter prevalecido sobre todas as coisas.



Apesar do clima de crispação – para o qual o presidente da Assembleia da República desnecessariamente contribuiu -, a polémica sobre se deveria ter havido uma celebração no Parlamento em tempos de confinamento foi habilmente arrumada pelo presidente da República. Ontem o comentador da SIC Luís Marques Mendes elogiava Marcelo Rebelo de Sousa e criticava Eduardo Ferro Rodrigues. Deste último referiu que “nunca teve um tom de humildade, foi sempre de altivez e arrogância” quando criticou quem usou a liberdade de dele discordar quanto às celebrações na Assembleia da República.



Parece ter ficado claro que uma cerimónia simbólica teria sido mais útil aos esforços de convencer os portugueses a fazerem sacrifícios e a não saírem de casa. E parece também ter ficado claro que manter alguma calma e paciência e não dizer logo o que nos vem à cabeça talvez seja mais prudente – serve-nos a todos, nestes dias de emergência.



Dificilmente alguém assumirá que não gosta da liberdade – de movimentos, de expressão, de pensamento. E porque a Liberdade deve ser celebrada todos os dias, celebrá-la é também garantir que não se abusa dela.



Veja-se por exemplo o que aconteceu na Trofa. A história pode ser lida aqui, mas resume-se a isto: o presidente da Câmara colocou um ‘gosto’ numa publicação no Facebook que apelava à transformação da Assembleia da República numa câmara de gás, precisamente por causa da celebração do 25 de abril numa altura em que as pessoas estão obrigadas a ficar em casa. O coordenador da equipa de assistentes operacionais da Câmara da Trofa escreveu o seguinte "Se houver quem ponha aquele espaço a funcionar como uma câmara de gás, eu pago o gás". O presidente da câmara ‘gostou’ do que leu. E, pelos vistos, para o PSD, partido ao qual o autarca pertence, não há drama.



O que aí vem vai continuar a exigir calma e grandes doses de paciência. Mas é normal que à medida que o tempo passa nem uma coisa nem outra existam nas doses necessárias.

Mas vamos aos indicadores mais recentes da pandemia em Portugal e no mundo.



Portugal registava ontem 903 mortes associadas à covid-19, mais 23 do que no sábado, e 23.864 infetados (mais 472). A taxa de crescimento de óbitos, face à véspera, é de 2,6%, a menor desde o início da pandemia. O país mantém um caminho estável - e de menor ritmo - no que respeita ao número total de casos.



A nível mundial, ultrapassámos durante o fim de semana os 200 mil mortos – ao final do dia havia mais de 2,9 milhões de casos confirmados no mundo e contavam-se mais de 204 mil mortes mortes associadas à covid-19.



Não há volta a dar-lhe, a atualidade está dominada pela pandemia. Pode acompanhar aqui todos os temas relevantes, nacionais e internacionais, no ‘direto’ que o Expresso tem em permanência, mas aqui fica um resumo do que tem estado ou vai marcar a agenda.



Bancos centrais decidem Esta vai ser uma semana cheia de reuniões de bancos centrais, nomeadamente do Japão, EUA e Zona Euro. E serão conhecidos indicadores económicos onde já poderá ser visível o impacto da pandemia. Em Portugal a Direção-Geral do Orçamento vai divulgar a Síntese de Execução Orçamental até março.



Automóveis A Autoeuropa celebrou o 25º aniversário este domingo. A produção, suspensa desde 16 de março, é retomada hoje.



Temperatura, sim ou não? Depois da Comissão Nacional de Proteção de Dados avisar que as empresas não podem tirar a temperatura dos trabalhadores, as empresas de distribuição garantiram que vão manter esta "medida de segurança" e o Governo veio confirmar que a prática é compatível com a lei "em diversas circunstâncias".



Incumprimentos Foram detidas 83 pessoas e fechados 187 estabelecimentos no terceiro período do estado de emergência, segundo revelou este domingo o Ministério da Administração Interna.



Asilo Requerentes de asilo em Portugal foram testados à covid-19. Primeiro foram 100 numa unidade hoteleira e depois 80 noutra, ambas em Lisboa.



Lares Os testes à covid-19 realizados a utentes de três lares de Vendas Novas, no distrito de Évora, deram todos negativos, mantendo-se os sete casos positivos de funcionários.



Barcos Sete pescadores foram retidos este domingo na sua embarcação, no porto de Matosinhos, aguardando os resultados dos testes à covid-19 determinados pela autoridade local de saúde pública.



Zonas poluídas têm mais infetados? O vírus foi encontrado por cientistas italianos em partículas de ar poluído na região de Bérgamo, uma das mais afetadas pela pandemia em Itália e uma das zonas mais poluídas da Europa. Especialistas portugueses admitem ser possível, mas é preciso estudar com muito mais detalhe essa hipótese.



América Latina A pandemia está a adiar eleições, a suspender reformas, a cancelar lutas sociais, a afetar a governabilidade e a alterar o mapa político na América Latina com consequências ainda imprevisíveis.



Espanha 1 Após 42 dias de confinamento, as crianças espanholas puderam sair este domingo à rua pela primeira vez.



Espanha 2 A taxa de mortes ligadas à infeção por coronavírus é a mais baixa em mais de um mês com 288 mortes registadas nas últimas 24 horas.



Itália O aumento diário de mortes em Itália foi ontem o mais baixo desde meio de março. Foram 260.



França O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, vai apresentar amanhã um plano para o fim do confinamento em França.



China Todos os doentes de Wuhan, cidade no centro da China com 11 milhões de habitantes que foi o epicentro da epidemia, tiveram alta. Os hospitais especialmente preparados para tratar os casos de infeção por coronavírus estão agora vazios, de acordo com as autoridades sanitárias chinesas.



FRASES



“Um trabalhador deve ter o cuidado de medir duas vezes ao dia a sua temperatura e deve alertar a entidade patronal caso registe alguma alteração” – Marta Temido, ministra da Saúde



“Enquanto combatemos a pandemia do novo coronavírus, devemos levar por diante o compromisso de prevenir e tratar a malária que ameaça milhares de milhões de pessoas em numerosos países” – Papa Francisco



“Uma corrida na Europa para ver quem permite primeiro viagens turísticas implica riscos que não podemos assumir” – Heiko Maas, ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha



O QUE ANDO A LER



Só o humor nos salvará? Não só, naturalmente, mas ajudará, certamente. Não a pensar nisso – mas talvez um pouco também – regressei a um livro de Ricardo Araújo Pereira, “Mixórdia de temáticas, série Miranda”. Editado em 2014, é uma compilação dos guiões da segunda série da rubrica Mixórdia de Temáticas, da Rádio Comercial. Os textos leem-se muito bem – são duas ou três páginas por cada ‘episódio’ e ler pelo menos um ou dois por dia é um bom contributo para melhorar a nossa disposição.



O QUE ANDO A OUVIR



A meio de março, e perante a ameaça de uma paragem forçada e prolongada que acabou por se verificar, realizou-se o Festival Eu Fico em Casa - em que quase 80 cantores e músicos portugueses deram concertos pela Internet a partir das suas casas. A partir de então tem havido muitas outras iniciativas idênticas – ainda este fim de semana decorreu o festival Liv(r)e, com um conjunto de artistas de várias gerações e de vários cantos do país, a cantar a liberdade, uma organização da Associação A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria.



O Festival Eu Fico em Casa foi uma excelente amostra de talentosos músicos portugueses, na sequência da qual comprei discos de alguns deles – que não conhecia ou que conhecia pouco. E destaco dois que tenho estado a ouvir por estes dias, ambos editados em 2018 – embora pudesse destacar muitos mais.



O primeiro é de Júlio Resende e chama-se Cinderella Cyborg. Diz o pianista que o nome do disco remete para uma “reunião positiva entre homem e máquina”, um tema que antes da pandemia estava muito presente.



O segundo é de Selma Uamusse e chama-se Mati, no qual se destaca uma canção cantada na língua changana (que é falada em Moçambique), com o nome “Hope”. É uma canção que arrepia em qualquer altura – e agora ainda mais. E foi a escolhida pela cantora para levar ao espetáculo Mão dada a Moçambique que organizou a 2 de abril de 2019 para angariação de fundos para apoio às vítimas do ciclone Idai no país onde nasceu.



Fica a vontade de, assim que possível, assistir aos concertos quer de um, quer de outro.



Desejo-lhe um excelente início de semana, com a força, a calma e a paciência necessárias para este embate que todos estamos a viver. E, já sabe, sempre na nossa companhia, em www.expresso.pt.