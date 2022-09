A morte do soldado Lima

Na série “A Peste”, que a RTP2 transmitiu nas últimas semanas, a inquisição espanhola promete liberdade a um homem suspeito de heresia em troca de descobrir quem é que anda a assassinar habitantes de Sevilha sem aparente relação entre si. Na altura – século XVI - a cidade do sul de Espanha era dizimada pela Peste Negra, que matou mais de um terço da população da Europa. E talvez por isso as autoridades locais não podiam deixar passar a ideia de que não controlavam o controlável. O assassino tinha de ser apanhado. Era a normalidade possível num caos que ninguém percebia.



Hoje, quinhentos anos e alguma ciência depois (muita, vá), se as medidas de contenção do Covid-19 (o nome da doença provocada pelo Coronavírus que veio da China no final de 2109) não fecharem o Tribunal de Sintra, vai fazer-se luz sobre a estranha morte do soldado Lima, um jovem comando morto a tiro no quartel da Carregueira em setembro de 2018. Provavelmente não vai ouvir falar disto durante o dia de hoje. Há coisas mais importantes a acontecer: O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, suspendeu a agenda e auto isolou-se durante 15 dias depois de ter recebido em Belém alunos de uma escola de Felgueiras onde houve um caso positivo de Covid-19. Apesar de não ter sintomas, é doente cardíaco e, reza o mito, um pouco hipocondríaco. Vai fazer hoje um teste para saber se está infetado.



O mundo enfrenta a maior epidemia do século que já infetou 110.041 pessoas e matou 3.825 (às 8h00 de hoje). Ontem, às seis e meia da tarde, havia 107.836 pessoas infetadas e 3658 mortos. Mais de sessenta mil doentes já recuperaram e, à partida, ficarão com alguma imunidade.



O número de infetados em Portugal é de 31 pessoas. Há precisamente uma semana era zero. Só neste fim-de-semana houve 17 novos casos. Já há seis crianças infetadas. A Liga de Futebol proibiu os passou-bem entre os jogadores. No norte do país, foram proibidas as visitas a lares, prisões e hospitais por tempo indeterminado. Em Felgueiras e Lousada todas as escolas públicas e privadas foram encerradas. Há 15 mil alunos afetados pela suspensão das aulas nas universidades do Minho e do Porto.Na Amadora fecharam duas escolas. Em Portimão, uma escola frequentada por uma adolescente que contraiu o vírus em Itália também foi fechada.



Sabe-se agora que a taxa de mortalidade do Covid-19 é de 3,4 por cento e não os 2 por cento que se pensava inicialmente.. Quantas pesoas irão ser infetadas no mundo inteiro? A revista britânica The Economist aponta para um cenário assustador, com 25 a 70 por cento da população mundial a poder ser infetada. Em média, cada pessoa pode infetar, 2,3 pessoas. Na esmagadora maioria dos casos - cerca de oitenta por cento - nada de especial vai acontecer.



Em Itália, onde a situação se descontrolou rapidamente, só no último domingo, morreram 133 pessoas, aumentando o número de vítimas no país para 366. 16 milhões de pessoas estão impedidas de sair da zona da Lombardia, onde se registam a maior parte dos casos.



Em Portugal, tal como o Expresso revelou no fim-de-semana, os médicos dizem que há falhas graves no plano de combate ao vírus em Portugal. Isto já depois de o Governo ter demitido o responsável pela linha SNS 24 porque um quarto das chamadas não foi atendido em plena crise virótica.



Mas hoje também é o dia mais importante da vida do soldado Deisom Camará . Está acusado pelo Ministério Público de matar o camarada Lima com um tiro de G3 sem qualquer motivo. Quando foi ouvido em tribunal, o arguido alegou inocência e garantiu que o soldado Lima se matou com a arma que lhe estava distribuída. As perícias forenses descobriram que o soldado morto não tinha qualquer vestígio de pólvora nas mãos, ao contrário de Cassamá que tinha sangue e pólvora. O acusado diz que isso aconteceu porque tentou socorrer a vítima e foi ele quem chamou por socorro. O Tribunal vai hoje ler a sentença que lhe irá marcar o destino próximo. Sim, a vida continua.

OUTRAS NOTÍCIAS



No Campus da Justiça investiga-se o vírus da corrupção. A defesa de Henrique Granadeiro tem hoje a última hipótese para convencer o juiz Ivo Rosa de que não há indícios suficientes para levar o ex-presidente da Portugal Telecom a julgamento na Operação Marquês. Os advogados do gestor começaram a argumentar na última sexta-feira, mas a sessão de explicação com powerpoint foi interrompida antes do fim. Granadeiro é acusado de oito crimes – corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal – e o Ministério Público acredita que recebeu 24,5 milhões de euros de Ricardo Salgado para favorecer os interesses do Grupo Espírito Santo impedindo a OPA da Sonae à PT e permitindo a venda das ações da PT na Vivo. Granadeiro contesta e nega a tese do MP mas preferiu não falar nesta fase do processo. Quando foi interrogado pelo MP admitiu que era “amigo” de Salgado apesar de o banqueiro agora “estar leproso”. Disse que o dinheiro recebido se deveu “a trabalhos” e que nunca foi “fixado um preço”. Recebeu na Suíça porque ”era chique”.



Em Murça, duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas depois de terem sido atropeladas por um piloto amador durante uma prova de automobilismo. Na origem do acidente, que ocorreu já depois de o piloto ter ultrapassado a meta, terá estado uma avaria no acelerador do carro.A Câmara Municipal decretou três dias de luto.



No Reino Unido (273 casos, três mortes), o Parlamento abriu uma investigação às férias do primeiro-ministro. Boris Johnson e a mulher passaram o Ano Novo numa ilha privada da Mustique Company, no arquipélago de São Vicente e Granadinas. O chefe do Governo britânico admitiu que as férias, no valor de 17.300 euros, foram oferecidas pelo empresário David Ross, que costuma fazer doações ao Partido Conservador. O empresário negou a oferta, mas acabou por voltar atrás nas declarações.





Na Argentina (nove casos de Covid-19 , zero mortos), Diego Maradona voltou à Bombonera, o estádio do Boca Juniores, onde viveu alguns dos melhores momentos da carreira. É treinador do Gimnasia La Plata e perdeu 1-0, dando o título de campeão à sua antiga equipa. Foi homenageado e teve direito a um chocho de Carlos Tevez, autor do golo decisivo.



Na Madeira (zero casos), um sismo de 5,3 na escala de Richter - o maior nos últimos quarenta e cinco anos - assustou mais do que estragou. O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, foi apanhado a meio de um discurso e a expressão de susto e espanto tornou-se viral.



Em Alvalade, onde a contestação ao presidente Frederico Varandas continua a grassar como um vírus, o novo treinador Ruben Amorim estreou-se com uma vitória por 2-0 contra o Desportivo das Aves, o último da classificação. Um jogo estranho, estranhíssimo mesmo, com duas expulsões dos visitantes ainda na primeira parte.



No sábado, Benfica e FC Porto empataram os jogos contra o Vitória de Setúbal e Rio Ave em que eram claramente favoritos e deixaram o campeonato na mesma. Os portistas estão a liderar depois de terem estado a sete pontos dos benfiquistas.



FRASES



“A quem tem de lidar cara a cara com o problema, resta a velha competência do desenrasca”

Médico de um grande hospital público sobre o plano de defesa do Governo contra o Covid-19



“Fechámos rapidamente as fronteiras em algumas zonas, o que foi uma dádiva de Deus”

Donald Trump, que nunca desilude, sobre a chegada do Covid-15 aos Estados Unidos



“Se os reportam em liberdade, são histéricos. Se omitem, são censurados ou mentirosos. Numa crise de pânico, os media são o mensageiro e o mensageiro é fácil de culpar. Há uma licença colectiva para matar o mensageiro"

Clara Ferreira Alves e o vírus da estupidez



“No dia em que for um problema, não há problema”

Bruno Lage, aparentemente mais à vontade com o jogo de palavras do que com o jogo da bola



"Eu acho que Ana Gomes é candidata (à presidência)"

Marques Mendes, a predizer a candidatura da ex-deputada socialista a Belém



"Não tenho essa ambição"

A própria, num desmentido não muito convicente



O que ando a ler



"Se Isto é um Homem"

Primo Levi



É difícil falar depois de levar um murro no estômago e eu sinto-me um bocado assim. Já tinha lido biografias do holocausto – “Maus” é a história do pai do autor Art Spiegelman e “O Pugilista” é baseado em relatos do filho de Hertzo Haft, o boxeur que sobreviveu matando colegas de infortúnio em ringues improvisados – mas nunca tinha lido um relato na primeira pessoa de uma das piores pestes que já atingiu o ser humano Primo Levi escreve sem paixão e , sem adjetivar o que lhe está a acontecer porque não é preciso. “Então, pela primeira vez nos apercebemos de que a nossa língua carece de palavras para exprimir esta ofensa, a destruição de um homem. Já nada nos pertence. Tiraram-nos a roupa, os sapatos, até os cabelos”. Levi, que era químico, sobreviveu à guerra e a Auschwitz, mas não à depressão. Matou-se em 1987. “Morreu em Auschwitz, há quarenta anos”, disse Elie Wisel, outro escritor sobrevivente (?) dos campos de concentração.



