O homem que sabia mas desvalorizou

António Pedro Ferreira

Continua animada a vida do deslocado Tribunal de Monsanto, construído de propósito para julgar os fundadores e operacionais das Forças Populares 25 de Abril e usado agora para julgar casos ainda mais absurdos. Depois dos elementos da Juventude Leonina que vão para a sala de audiências com haxixe no bolso, craques do futebol que depõem à distância para evitar confusões com esses mesmos adeptos e informadores policiais com um talento especial para rebentar fechaduras e muito amor pela mãe, chega a vez de receber a visita de um ilustre professor, antigo presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e ex-ministro da Defesa Nacional do Governo socialista.



Azeredo Lopes, talvez o principal arguido do processo de Tancos, que seria trágico senão fosse tão cómico (ou o contrário, já não sei) vai responder hoje às perguntas de Carlos Alexandre, o juiz de instrução que mandou cem perguntas por escrito ao primeiro-ministro António Costa porque não teve autorização para o interrogar pessoalmente. O interrogatório começa às nove e meia e irá marcar a agenda noticiosa de hoje. Apesar de já começar a ser habitual ver ex-políticos a contas com a justiça e com os juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal.



A melhor pista para antever o que Carlos Alexandre irá perguntar ao ministro que foi obrigado a demitir-se na sequência do achamento das armas roubadas é a carta que o magistrado enviou ao primeiro-ministro. Azeredo sabia ou não que a PJ militar montou uma operação às escondidas da PJ e do MP para recuperar parte do armamento furtado numa das principais unidades militares do país? Azeredo sabia ou não que foi prometida imunidade ao mentor do assalto, João Paulino, que reclama agora que esse acordo seja cumprido? Porque razão não avisou as autoridades? E informou ou não o primeiro-ministro? Azeredo Lopes quer evitar ir a julgamento e foi ele a pedir que António Costa fosse ouvido como testemunha.



Quando foi ouvido no primeiro interrogatório judicial (ainda antes de ser acusado pelo MP de quatro crimes) Azeredo Lopes admitiu que teve conhecimento da existência de um informador conhecido por Fechaduras que passava informação à Polícia Judiciária e que os autores do assalto estavam dispostos a entregar o armamento roubado. Mas negou conhecer a existência da investigação paralela da Judiciária militar, repetindo que não tinha “nenhuma memória” de ter lido um memorando entregue pelo coronel Luís Vieira e pelo major Vasco Brazão, ambos da PJM, ao major-general Martins Pereira, o seu ex-chefe de gabinete, com a descrição de todos os acontecimentos. Este militar foi ouvido há uma semana no mesmo tribunal e admitiu que falou com Azeredo Lopes sobre o memorando e a fita do tempo do caso mas também “não tem memória” se lhe entregou quaisquer documentos.



Azeredo Lopes está acusado pelo MP de denegação de justiça, abuso de poder, favorecimento e prevaricação. A procuradora Cláudia Porto não tem dúvidas: soube da encenação, mas desvalorizou-a e encobriu-a para obter dividendos políticos. Germano Marques da Silva, o penalista mais citado pelos juízes nos vários acórdãos que todos os dias florescem nos tribunais portugueses, classificou a acusação com três palavras: “cliché ”, “falsidades” e “populista”. É o advogado de Azeredo Lopes.



O processo tem 23 arguidos, entre assaltantes, militares da GNR e responsáveis da PJM e deixou à mostra a fragilidade de uma unidade militar que foi assaltada por um grupo cuja experiência no mundo do crime ou era nula ou se resumia ao tráfico de droga.

OUTRAS NOTÍCIAS



Vão ser conhecidos hoje os resultados das análises clínicas ao grupo de 17 portugueses e duas brasileiras que foram repatriados de Wuhan, a cidade chinesa onde começou o surto de coronavírus que está a assustar o mundo e já matou 262 pessoas. Uma delas fora da China, mais precisamente nas Filipinas.



O grupo de portugueses aterrou ontem no Figo Maduro e todos aceitaram ficar 14 dias em isolamento no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, para despistar a presença do vírus que tem duas semanas de incubação. Nenhum deles tem sintomas da doença. Há mais de 16 mil infetados com este vírus no mundo inteiro e em Portugal os dois casos suspeitos tiveram resultados negativos.



O PS voltou a uma relação antiga e ontem acordou com os antigos parceiros de esquerda o aumento de dez euros para as pensões mais baixas logo a seguir à entrada em vigor do Orçamento do Estado. Na redução do IVA da eletricidade não houve acordo.



Especial desmentir o indesmentível



Depois de ter admitido ao Expresso que as reuniões formais com os advogados de Isabel dos Santos seriam um "sinal", ainda que "ténue", de uma possível solução para o devolução de capitais aos Estado angolano, Helder Pitta Grós, procurador-geral de Angola, emitiu ontem um comunicado em que garantia não haver qualquer negociação em curso com a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, suspeita de desviar fundos da Sonangol.



Numa entrevista ao Expresso e à SIC o general já tinha admitido uma saída negocial desde que fosse a empresária a avançar: “Não poderá ser o Estado angolano a dar o primeiro passo. Deverá ser ela [Isabel dos Santos] a dar o primeiro passo e depois, dentro do processo penal, teremos isso em consideração como circunstância atenuante”.



Agora recuou



Realiza-se hoje a primeira reunião da comissão executiva do CDS, o núcleo duro da nova direção do CDS que decidiu manter a confiança em Abel Matos Santos, que faz parte da direção e, como o Expresso noticiou, elogiou Salazar e a Pide e chamou “agiota de judeus” a Aristides Sousa Mendes, o cônsul português que vai ser nome de praça em Jerusalém. A nova direção liderada por Francisco “Chicão” Rodrigues dos Santos tentou desvalorizar o caso alegando que as declarações “têm mais de dez anos”, foram descontextualizadas e visam descredibilizar o CDS. A verdade é outra e pode ser lida nesta nota da direção do Expresso.



Começam hoje no estado americano do Iowa as eleições primárias para escolher o candidato Democrata às eleições presidenciais americanas que se realizam em novembro deste ano. Decore estes nomes: Joe Biden, Elisabeth Warren e Bernie Sanders. Um deles deverá ser o candidato escolhido para tentar derrotar Trump, que já foi escolhido pelos republicanos para tentar a reeleição. Mas podem surgir outros nomes até à realização da convenção democrata, como Michael Bloomberg e Pete Buttigieg, o veterano de guerra gay que pode ser a grande surpresa.



A Justiça belga vai analisar hoje a possível extradição do ex-presidente do Governo catalão Carles Puigdemont e dos ex-conselheiros Toni Comín e Lluis Puig. Os três catalães, que estão foragidos da justiça espanhola, refugiaram-se na Bélgica.



O Tribunal Judicial de Leiria começa a julgar 79 arguidos, entre os quais dois funcionários dos CTT, suspeitos de burla qualificada, corrupção ativa e passiva e associação criminosa num esquema de venda de ténis falsificados 'online'. O que parece bom de mais para ser verdade, normalmente é mesmo.



Mais ténis: Novak Djokovic voltou ao primeiro lugar do ranking ATP depois de ganhar o Open da Austrália pela oitava vez. O jogo chegou a estar tremido, Dominic Thiem ganhou dois sets e encostou o sérvio às cordas, mas djoko mostrou por que é o melhor do mundo. Vai em 17 títulos do Grand Slam e está a dois de distância de Rafael e Nadal e a três de Federer.



Na prova feminina nasceu uma nova estrela: Sofia Kenin, 21 anos, ganhou o primeiro grand slam da carreira, vencendo Garbiñe Muguruza por 2-1. Com sete anos já queria responder ao serviço de Andy Roddick como se pode ver neste vídeo muito fofinho.



A uma semana do grande clássico dos últimos anos do futebol português, Benfica e FC Porto ganharam os jogos deste fim de semana. Os encarnados viram-se aflitos para derrotar o Belenenses e os portistas golearam o Setúbal. O clássico do Estádio do Dragão pode relançar o campeonato, deixá-lo na mesma ou incliná-lo a favor do Benfica que tem sete pontos de vantagem.

O Braga voltou a vencer o Sporting na pedreira e está no terceiro lugar do campeonato. Os sportinguistas, já sem Bruno Fernandes, que se estreou este fim de semana na Premier League, tiveram no jovem guarda redes Maximiano a grande figura, podiam ter conquistado outro resultado e no fim queixaram-se do árbitro e da falta de sorte.



O Kansas City Chiefs é o novo campeão de futebol americano, cinquenta nos depois do último título. Deram a volta ao jogo contra os 49ers, depois já terem conseguido várias reviravoltas.





FRASES



“Há um desejo de recandidatura, e diria que há 99% de possibilidade de o actual presidente, apresentando-se como candidato, vir a ser reeleito”

António Costa, pondo as coisas em perspetiva para um eventual candidato da área socialista à presidência.



“Acho que essa voz fazia falta e acho que essa voz tem tanto direito a existir quanto a do BE”

Morais Sarmento, vice-presidente do PSD, e mais um a dar força ao Chega! depois da ajuda involuntária de Ferro Rodrigues



"Eu nasci para estar ali"

Joacine Katar Moreira, num discurso improvisado durante uma manifestação, garantindo que não vai abandonar o Parlamento depois de o partido que a elegeu lhe ter retirado a confiança política. Hoje vai reunir com Ferro Rodrigues para passar a deputada independente.



O QUE EU ANDO A LER

"No one should belittle your decision to go it alone"

Lídia Jorge

A escritora portuguesa foi uma das escolhidas pelo jornal britânico The Guardian para escrever uma espécie de carta de despedida para o Reino Unido. A autora de "A Costa dos Murmúrios" estava especialmente inspirada e usou o humor para explicar, por exemplo, que "a América estará à espera, de braços abertos, com as suas boas maneiras e jogo limpo, personificados pelo atual presidente".



Hoje já vai cheirar a primavera e os meteorologistas prometem que vai ser assim durante toda a semana. Tão certo como haver um Expresso Curto todos os dias.