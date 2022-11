OPassarinhocantou

O #Twitter, a rede social preferida dos minimalistas, faz hoje 13 anos. Tem 126 milhões de utilizadores no mundo inteiro e é usado para fins tão diferentes como divulgar notícias, fazer política, humor ou simplesmente comunicar. Cada tuíte só pode ter, no máximo, 280 caracteres. Como estes:



Apesar de o número de utilizadores ser relativamente baixo, se for comparado com o Facebook, o Twitter conseguiu lucros de 787 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019.



O presidente Donald Trump, por exemplo, privilegia esta rede social para fazer política e comunicar com os americanos e o resto do mundo. Na última semana, foi proibido por um Tribunal Federal de bloquear seguidores que o critiquem, como já tinha feito no passado.



Esta madrugada, publicou uma série de três tuítes para sugerir a quatro congressistas do Partido Democrata que voltassem aos seus países de origem, lugares “corruptos e infestados de crimes”. Sem referir nomes, Trump dirigia-se à “squad”.



As congressistas visadas, todas americanas mas com origem porto-riquenha, palestiniana e africana, são críticas declaradas do presidente americano e usaram o mesmo Twitter para responder.

Ocasio-Cortez lembrou Trump que nasceu nos Estados Unidos. Omar disse que Trump é o mais Inapto e corrupto” presidente que os americanos já tiveram e Pressley foi sintética: “Isto é racismo”. Nancy Pelosi , acusou Trump de querer uns Estados Unidos “white again”.



Trump já replicou acusando as mulheres da squad de dizerem mal dos Estados unidos e de odiarem Israel e de chamarem racista a quem discorda delas. A polémica deve continuar com o decorrer do dia.



Apesar de ser um utilizador entusiasta, Trump é um crítico do Twitter que acusa de não permitir que os seus apoiantes criem contas. Na última semana não convidou a empresa para uma cimeira sobre redes sociais - o Facebook também não foi convidado.



O New York Times de hoje dá destaque a uma fuga de informação dos meios diplomáticos ingleses. Kim Darrosh, ex-embaixador britânico nos EUA escreveu que os esforços de Trump para boicotar o acordo nuclear com o Irão foram “puro vandalismo”.



Trump ainda não o escreveu no Twitter, mas está prevista uma visita oficial a Portugal que, de acordo com o presidente Marcelo, ainda não tem data marcada”.



O lema do Twitter é: “What’s happening”, o que está a acontecer.



Vou aproveitar a deixa:



Portugal é campeão do mundo de Hóquei em Patins depois de bater a Argentina no desempate por grandes penalidades. O jogo acabou 0-0 – uma raridade no hóquei – e deu origem a um novo herói nacional.



André Girão, o guarda-redes da equipa, defendeu golos feitos durante o jogo e só permitiu aos argentinos que marcassem um penalti. Um dos colegas já pediu que lhe construíssem uma estátua. Marcelo já prometeu medalhas para todos.



Portugal não era campeão há 16 anos e este é 16º título de campeão do mundo. A notícia está na primeira página de todos os jornais de hoje e há vídeos dos festejos dos jogadores no Twitter.

#OUTRASNOTÍCIAS



Hoje, no Campus da Justiça, os arguidos do processo da invasão de Alcochete têm finalmente oportunidade de rebater os indícios recolhidos pelo MP e tentar anular a acusação. Na primeira sessão do debate instrutório, a procuradora Cândida Almeida garantiu ter novas provas.



Miguel A. Fonseca, que defende o ex-presidente Bruno de Carvalho, já disse no Twitter o que pensa destas novas provas: “MP tem um balde cheio de m3erda sobre provas”. É de prever, uma alegação, no mínimo, animada.

Todos os advogados dos 44 arguidos podem inscrever-se para fazer as alegações nesta espécie de pré julgamento. A grande expectativa anda à volta de Bruno de Carvalho, acusado da autoria moral do ataque e contra quem o MP não conseguiu reunir provas diretas.



Na última edição do Expresso revelamos a que novas provas se referia a procuradora: um SMS de 2016 de André Geraldes para Bruno de Carvalho perguntando se queria que a claque fosse para cima dos jogadores, demonstrando, para o MP, que o ódio vinha “de trás”.



Depois de ouvir a procuradora e os advogados o juiz Carlos Delca, um adepto confesso de futebol, decidirá quem vai ou não a julgamento.



No desporto dentro de campo:

280 caracteres não chegam para esta: ao fim de quase cinco horas e cinco sets, Novak Djokovic venceu o torneio de Wimbledon, somando o 5º título em Inglaterra e o16º Grand Slam da carreira. Grande, grande jogo de ténis entre dois gigantes da modalidade.



Roger Federer teve dois match points no serviço mas não conseguiu fechar o jogo e teve de se conformar com a derrota. Aos 37 anos exibiu um nível incrível e mereceu todos os aplausos do público que estava, claramente, a puxar por ele.



No sábado, a romena Simona Halep já tinha derrotado a outra lenda-veterana, Serena Williams, que perdeu por claros 6-2 6-2. Este foi o ano em que João Sousa conseguiu a melhor performance de sempre em Wimbledon, atingindo os oitavos de final.



Jorge Jesus começou a aventura no campeonato brasileiro com uma vitória por 6-1 contra o Goiás. O Flamengo não marcava seis golos no brasileirão há 15 anos. A conta JJ Boçe já festejou o feito no Twitter.



O JN fez as contas e concluiu que a Assembleia da República gastou 1,3 milhões de euros em subsídios de deslocação para os deputados. Cada um recebeu seis mil euros numa espécie de bónus salarial.



O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a Antram têm hoje uma reunião mediada pelo Governo para negociar aumentos salariais. Está marcada uma greve para 12 de agosto. A última lançou o pânico noo país e uma corrida às bombas de gasolina.



121 arguidos – alunos, instrutores e examinadores – conhecem hoje, no Tribunal do Porto, a sentença num processo em que são acusados de combinar a aprovação em exames de condução a troco de dinheiro.



Também no Porto há a leitura de uma sentença de um caso de fraude fiscal envolvendo empresas de compra e venda de ouro. O rombo ao Estado, segundo o MP, é de 70 milhões de euros.



Nos Estados Unidos, vai começar o julgamento de Cesar Sacoy, um apoiante de Donald Trump que enviou cartas com explosivos a várias figuras do Partido Democrata, opositores do presidente americano.



A Índia cancelou o lançamento da nave Chandrayaan 2 que devia partir hoje com destino à lua. A nave, não tripulada, levava a bordo um robot para explorar o polo sul do satélite terrestre.



O dia da Bastilha em França ficou ontem marcado por confrontos entre coletes amarelos e a polícia. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, convidado de honra da Macron, esteve em Paris e aproveitou para dizer que é contra a formação de um exército europeu.



Em Israel, o ministro da Educação, Rafael Peretz, está a ser criticado pela comunidade médica depois de ter sugerido conversas terapêuticas para curar jovens gays, que o próprio disse já ter feito. No papel de “curador”, claro.



#FRASES



“Podem começar a fazer uma estátua para o Girão”

João Rodrigues, capitão da seleção de hóquei, sobre o guarda-redes da equipa.



“Tenho sempre uma dúvida que não é mal intencionada: qual é a ideologia do Bloco de Esquerda”

Jerónimo de Sousa, ainda com dúvidas depois de quatro anos de união de facto



“Temos de começar a prender esta malta, seja preto, vermelho, azul ou verde”

Bruno Lage, depois de uns inacreditáveis confrontos entre adeptos no amigável entre Académica e Benfica que terminou com um ferido e uma detenção



“Vou tentar esquecer”

Roger Federer, depois de perder a final mais longa de sempre em Wimbledon



“Vou lembrar-me para sempre”

Novak Djokovic, que estava do outro lado da rede



"Centeno será candidato a deputado pelo PS"



Marques Mendes, na SIC, predizendo o futuro do ministro das Finanças



#0queandoaler

Moby Dick

Herman Melville



Sabia – como toda a gente -a primeira frase, vi o filme com o Gregory Peck mas confesso que nunca tinha tido coragem para me atirar às mais de 600 páginas da obra prima de Herman Melville. 42 anos depois de ter aprendido a ler, comecei finalmente.



Melville escreveu o livro aos 32 anos, depois de um encontro “mágico” com o escritor já consagrado Nigel Hawthorne. Apesar do autor de Scarlett Letter se ter entusiasmado quando leu o manuscrito, o livro nunca teria grande sucesso e só se tornaria uma obra essencial já no século XX.



Ainda vou no início, mas já deu para ver que a história é dramática e a escrita cheia de humor. A ver se supero uma das frases mais famosas de outro escritor americano: “Um clássico é algo que toda a gente queria ter lido mas que ninguém quer ler.”



É tudo por hoje. Siga o Expresso. por exemplo, no Twitter; e leia a Tribuna,o Expresso Diário e a Vida Extra. Se puder mande um tuíte de amor. São 280 caracteres.