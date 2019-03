Vestiu-se para um baile que não há.

De visita a Angola, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve no fórum empresarial em Benguela para fazer um discurso motivacional. Distribuiu elogios e mencionou uma entidade misteriosa não crente na relação entre Portugal e Angola. A reportagem é do Vítor Matos.



Pacheco Pereira, já se sabe, é dos poucos que tem criticado abertamente a atuação do chefe do Estado. O antigo líder parlamentar do PSD diz que há défice de escrutínio ao Presidente e sinalizou que “o número de notícias hostis sobre o Presidente da República pode ser contado pelos dedos de uma mão”.

Nas eleições deste ano, o número de deputados por cada círculo poderá sofrer alterações. No sentido de dar ainda mais peso a Lisboa e Porto, em detrimento do interior. Se assim for, vai acentuar-se o fosso de representação do interior do país no Parlamento.



E já que falo de eleições, aproveito para lembrar que é já com a edição desta semana do Expresso, amanhã nas bancas, que lançamos um conjunto de sondagens feitas para o Expresso e a SIC pelo ICS e ISCTE. Na edição desta semana poderá ficar a saber qual a projecção de voto para os vários partidos, mas também qual a avaliação que os portugueses fazem, afinal, do Governo de António Costa.



OS lucros da NOS subiram 15 por cento no ano passado, para os 141 milhões de euros.



No Parlamento, ontem foi dia de debate quinzenal. António Costa esteve a responder às perguntas dos deputados. Em cima da mesa de discussão, temas como o Novo Banco, o Montepio ou o BES



Tomás Correia está sob forte pressão para abandonar a liderança do Montepio, noticia hoje o jornal "Público". A decisão sobre o futuro da liderança da dona do Banco Montepio deverá ser tomada na próxima reunião do Conselho Geral de Supervisão, acrescenta o jornal.



O sindicato dos enfermeiros anunciou uma greve geral para abrir. A luta continua!



Paul Manafort, antigo diretor de campanha do Presidente dos EUA, Donald Trump, foi condenado esta quinta-feira a menos de quatro anos de prisão por crimes financeiros descobertos durante a investigação do procurador especial Robert Mueller. A pena de 47 meses fica bastante abaixo das diretrizes federais citadas pela acusação, que pedia entre 19 anos e meio e 24 anos de prisão.



Em alta tem estado o Benfica de Bruno Lage. Mas ontem os encarnados foram derrotados em Zagreb na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. A derrota por um a zero não diminui a esperança de uma reviravolta na Luz.







FRASES



“Nomeio três desafios: partilha real de responsabilidades parentais e domésticas; efetivo reconhecimento do mérito profissional; e eliminação de preconceitos sociais”. Maria João Valente Rosa, demógrafa, em mensagem deixada no “Jornal de Notícias” a propósito do Dia Internacional da Mulher



“A esquerda portuguesa sempre quis acabar com os ricos, a esquerda escandinava queria acabar com os pobres”. Ferraz da Costa, presidente do Forum para a Competitividade, em entrevista ao jornal “i”



“Brexit? Políticos britânicos são cobardes”. Al Gore, ex-vice Presidente dos EUA, no Porto



“Tenho uma confiança infinita no Sérgio Conceição”. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, no “JN”



“O hip-hop mudou quando começámos a cantar em português”. Carlão e Boss AC, ao “DN” nas celebrações dos 25 anos do hip-hop em Portugal







O QUE ANDO A LER



Em antecipação, e por dever de ofício, andei a ler nos primeiros dias da semana os artigos que serão publicados na Revista do Expresso que chega sexta-feira às bancas. Na capa vai estar um delicioso diário de um jornalista português perdido no coração do Brexit. Paulo Anunciação é habitual colaborador do Expresso e vive em Londres, a partir de onde nos conta o que se passa na cabeça dos britânicos com quem se tem cruzado nos últimos dias.



São histórias, por vezes confissões, arrancadas a um país partido ao meio e que por vezes roçam a loucura. Por isso, a imagem da capa é inspirada num dos cartazes do filme “Um Lobisomem Americano em Londres”, estreado em 1981 e realizado por John Landis. Não se trata, portanto, de mais uma visão geo-estratégica para o Reino Unido, para a Europa e para o mundo; são antes relatos do dia-a-dia que demonstram o quão transtornado está uma nação que não sabe o que lhe vai suceder. Spoiler: há alguém que entra numa farmácia e compra lentes de contacto para os próximos 12 meses.



A propósito, na terça-feira e, provavelmente, na quarta-feira e na quinta-feira, há votações no Parlamento que podem dissipar algum do nevoeiro que invadiu esta noite britânica.



Ainda na Revista do Expresso do próximo sábado, é obrigatório ler a história da lagosta tal como é criada, pescada, cozinhada e comida em Portugal. Ou como um insecto aquático pode dizer tanto de nós. Os que comemos lagosta e os que não comemos. A assinatura é de Ricardo Dias Felner.



Só mais uma: sabia que em 1912 foi votado na Assembleia da República portuguesa a criação do Estado de Israel em Angola, mais precisamente em Benguela. Desta nem o Presidente Marcelo se lembrava, agora que anda por terras de João Lourenço. Prosa rendilhada de Fernando Sobral.



Por hoje é tudo! Tenha um bom fim de semana. Acompanhe toda a atualidade no site do Expresso e também na BLITZ, na Tribuna e no Vida Extra.