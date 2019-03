Rumo ao sul

Incrível é constatar que a linha de caminho de ferro que liga Benguela ao Huambo, uma das principais de Angola, ficou terminada em 1912, no mesmo ano em que o Presidente da República de Portugal passou a morar no Palácio de Belém - e a pagar renda, claro. Incrível é também perceber também que neste dia 7 de março, nesse mesmo ano , Roald Amundsen anunciou ao mundo que tinha chegado ao Pólo Sul.

Improvável é um termo que se usaria para descrever, por exemplo, o caso de uma família angolana - Nkuka Lulendo, a mulher e os quatro filhos, todos com menos de 10 anos - que está desde 28 de dezembro a viver no aeroporto de Seul , na Coreia do Sul, depois de lhe ter sido recusada a entrada no país.

Na dimensão dos “is”, que caracteriza a atmosfera da estrela Ti Celito em Angola, o caso não vai além da categoria “ insignificante ”, o que o deixa muito abaixo do “ irritante ” ou até do “ imponderável ”.

Claro que nem as estrelas maiores escapam aos efeitos da poeira cósmico-noticiosa e, por entre toda a espécie de reportagens que vão chegar hoje, será incontornável perceber como vai ser recebida em Angola a decisão judicial de um tribunal em Lisboa - às três e meia da tarde vai ser lida a sentença do julgamento sumário dos jovens detidos na manifestação contra a intervenção policial no Bairro da Jamaica , no Seixal.

Quem mora no Lubango e em Benguela , sul de Angola, tem hoje oportunidade de ver de perto a estrela Ticelito . Também se pode escrever ’ Ti Celito ’, como se fosse um diminutivo carinhoso dado a alguém próximo e que passa o dia a fazer coisas a alta velocidade , reunindo com o governadores, visitando escolas portuguesas e mantendo encontros com a comunidade. E isto é só o que está previsto.

Mas quem olha o céu de Angola por estes dias, e num fenómeno que durará até amanhã, conseguirá vislumbrar um astro verdadeiramente especial . João Lourenço, um exímio jogador de xadrez que é também presidente do pais, chamou-lhe “a estrela mais brilhante no firmamento angolano.”

Estrela que é estrela tem de ter um nome estranho, daqueles que ficam bem nos livros de ficção científica e em frases como “repara que preencher com o tal nome estranho está a 400 anos luz da Terra”. Pode ser Albaldah , Izar ou Lesath . É um bocado à escolha do freguês.

Bem sei que este Expresso Curto deve ser um guia para o dia que temos pela frente, mas da noite de ontem fica um jogo de futebol de que se vai falar durante uns tempos. Grande partida o Porto-Roma, que vale à equipa portuguesa a presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Pode ler a crónica, na Tribuna.







Hoje joga o Benfica, em Zagreb, na Croácia, para a Liga Europa.







Fora de jogo, e longe de qualquer caso de violência domestica, ficou Neto de Moura, provavelmente o juiz mais contestado de Portugal. Após mais duas semanas na ribalta, com nova decisão polémica e o anúncio de processos contra todos os que o criticaram no último ano e meio, Neto de Moura passa a estar na secção cível do Tribunal da Relação. O desembargador aceitou a transferência e considera ter sido “miseravelmente enxovalhado”.







Hoje é o dia de luto nacional contra a violência doméstica e é acima de tudo mais uma oportunidade para olharmos de frente uma realidade que envergonha. Marcelo Rebelo de Sousa falou disso em Luanda. Nos primeiros dois meses deste ano, a GNR recebeu, em média, 30 denuncias por dia e deteve 137 pessoas por suspeita deste crime. Ontem mesmo, em Vieira do Minho, uma mulher foi assassinada pelo marido, que se entregou à policia. Foi a décima terceira vítima mortal este ano.







Rui Pinto - aquele miúdo de cabelo espetado que, enquanto esperava algemado no corredor de um tribunal de Budapeste, aproveitou os microfones à sua frente para lançar mais combustível para a fogueira futebolística nacional - recebeu ontem a primeira visita na cadeia. Isto enquanto aguarda uma decisão da justiça húngara sobre a sua extradição para Portugal. A SIC estava lá.







O Ministério Público arquivou o inquérito que investigava eventuais fraudes na distribuição de donativos aos lesados pelo incêndio de junho de 2017 em Pedrógão Grande. A presidente da associação de vítimas já anunciou que vai pedir para consultar o processo.







Hoje vai ser um dia animado na Casa da Política. Depois de um Conselho de Ministros já agora de manhã (no qual deverá ser aprovada a nova lei de supervisão financeira), o primeiro-ministro vai estar à tarde no debate quinzenal no Parlamento - com Mário Centeno a falar sobre o banco do momento, o Novo Banco.







O assunto tinha já sido abordado por António Costa, ontem, ao considerar que, com o fim do BES, sobrou um “banco mau e um banco péssimo”. O primeiro-ministro sugeriu ainda que fosse criada uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco. O Público faz manchete com o assunto e revela que a banca desconfia do dinheiro pedido pelo Novo Banco.







Realmente, não há coisa mais portuguesas do que uma boa comissão parlamentar de inquérito.







Hoje, às cinco da tarde, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade vai ouvir o antigo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. (resumo da sessão de ontem aqui)







Temos também a II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco (sessão para nomear o deputado relator) e a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos (com a audição dos presidentes das associações de oficiais, sargentos e praças). Ontem, foi ouvido o antigo Chefe de Estado-Maior do Exército.







Parecem estrelas.







Com uma nova ronda negocial entre o Governo e os enfermeiros marcada para esta tarde, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal anunciou ontem uma “reacção sem precedentes” se não for encontrada uma solução para o problema que se arrasta há meses.







Al Gore, prémio Nobel e ex-vice-Presidente dos Estados Unidos da América, vai estar no Porto a falar de alterações climáticas. Aproveite para recordar aqui uma entrevista ao Expresso.







Na Venezuela, depois da expulsão do embaixador da Alemanha, começou a contagem decrescente para mais um sábado de alta tensão nas ruas de Caracas. Nicolás Maduro convocou todo os venezuelanos para um protesto que responda à manifestação pela liberdade anunciada por Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino, recém regressado ao país.







Cantinho do Donald? Muito bem. O antigo advogado do presidente dos Estados Unidos da América passou mais um dia atarefado no Congresso a destruir a reputação do cliente. Ontem, Michael Cohen levou uma serie de documentos que, de acordo com o The New York Times, podem ser comprometedores. Ao mesmo tempo, foi divulgado o vídeo de uma conversa telefónica entre Donald Trump e um doente terminal cujo único, e talvez último, desejo era falar com o presidente.







Ainda na América, o antigo governador do Colorado, John Hickenlooper, vai apresentar hoje as linhas mestras da sua candidatura à eleição presidencial. O dinheiro já começou a aparecer.







A Itália é a nova lança chinesa na União Europeia; as autoridades alemãs estão preocupadas com o florescente mercado de peças alegadamente pertencentes a Adolf Hitler; o crime com armas brancas está a crescer no Reino Unido; e, na Irlanda, a policia recuperou uma cabeça mumificada que tinha sido roubada de uma igreja em Dubin.







O que não há forma de aparecer é quem consiga ganhar a estas meninas. Historia de uma equipa de futebol espanhola que es imparable. Mantenha-se do lado de lá fa fronteira e espreite os resultados, mas acima de tudo os critérios que definem as 100 melhores escolhas de Espanha.







Para quem está a estudar, fica uma notícia fresquinha e uma espécie de mapa para um ano à borla a viajar pelo mundo. É seguir rumo a sul, e ao Vida Extra







Eu, pessoa à deriva no infinito céu, algures na constelação entre-leituras, me confesso. Acabei há pouco mais um excelente livro de Carlo Rovelli (“Sete breves lições de Física) e ainda não ganhei coragem, nem encontrei tempo, para o que quer que seja que irei ler a seguir.







O caso só não é tão grave porque é quinta-feira e, convenhamos, ninguém lê livros à quinta-feira. De qualquer modo, e para não ficar a pensar que vai sair deste Curto de mãos a abanar, estou disposto a apostar um filme em VHS em como não sabe responder a esta pergunta: quantas lojas Blockbuster (sim, aquela gigantesca cadeia de video-clubes que ameaçava aniquilar todos os clubes de video lá do bairro) existem no mundo?







A resposta está aqui. O resto da atualidade vai estar na página do Expresso. O mais importante do dia vai estar no Expresso Diário. E, já sabe, sábado estará nas bancas o seu jornal de sempre.







Tenha uma excelente quinta-feira.







Sem perder o norte.