Mostarda no nariz da Europa

Se não cumprir três condições Órban vai ser suspenso ou expulso do maior grupo do Parlamento Europeu (PE), o Partido Popular Europeu (PPE). É o ultimato destas últimas horas proposto pelo jurista alemão Manfred Weber (PPE) para evitar as sanções, suspensão ou expulsão do Fidesz daquele grupo político. Tardou, mas o Fidesz e o seu líder, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban, estão em maus lençóis. Apesar de o caso ainda estar para discussão no congresso do PPE a 20 de março, há doze partidos de nove Estados-membros (a medida exige um mínimo de sete partidos em cinco países) daquela família política de centro direita que já perderam a paciência. A votação definitiva que fará a medida entrar vigor acontece daqui a duas semanas e o gesto culmina anos de viragem do Fidesz à (extrema) direita, meses de tensão do seu líder com colegas de grupo, bem como ataques recentes aos júniores do PPE.

“O PPE é uma grande família que pode ter as suas divergências. Mas há um limite e Viktor Órban passou a linha vermelha”, disse o presidente do PPE, Joseph Daul, ao jornal alemão Die Welt, aqui citado pelo Independent.

As três condições: que Órban acabe já e para sempre com a campanha contra a União Europeia; que Órban se desculpe perante os 50 membros do PPE na sua maioria democratas-cristãos; que Órban autorize que a Universidade Centro Europeia (CEU), apoiada por George Soros, mantenha sede em Budapeste e volte a atribuir diplomas europeus.

Os ataques à independência da Justiça e à liberdade de imprensa, a rejeição de imigrantes e as campanhas sistemáticas contra o milionário filantropo húngaro George Soros e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Junker, a quem acusa de pôr em prática um plano pró-imigração apoiado por Soros estão na origem deste pedido dos 12, a quem o PM húngaro chamou desde logo “idiotas úteis”.

Talvez tenha chegado a viragem de que Guy Verhofstadt, o ex-PR belga que lidera o Grupo Liberal no PE desde há dez anos, o ALDE, falou ontem numa entrevista conjunta a jornais europeus. “A UE não sobreviverá se não rompermos a alternância entre populares e socialistas”, lê-se no El País. “A nossa obrigação é reformar a UE, romper o status quo e protagonizar o renascimento da Europa como preconiza Macron. Se fracassarmos, o pesadelo passará a realidade”. O britânico The Guardian esquadrinha a natureza do “pesadelo”, os nacionalismos. Verhofstadt é um dos que tem esgrimido retórica pesada com Órban e acusado os rivais políticos do PPE de “falta de coragem política” relativamente ao PM húngaro.

A dois meses e meio das eleições para o PE (de 23 a 26 de maio), o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, adverte: "Existem forças externas antieuropeias que procuram – abertamente ou secretamente – influenciar as escolhas democráticas dos europeus", disse em Bruxelas. Para combater a influência dessas forças nas eleições europeias, tal como aconteceu antes com o Brexit e outros escrutínios nacionais, Tusk apelou à cooperação de “todos os que se preocupam com a Europa” antes e depois das eleições.