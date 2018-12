A passagem de ano não passará

Caro leitor, se você for um dirigente partidário provavelmente deverá estar preocupado com o ano que aí vem. Afinal, sempre são três eleições aquelas que se aproximam, prevendo-se um ano de “forte atividade política” , como atesta este vídeo da SIC Notícias . Dê lá para onde der, em 2019, andará num virote. Mas se quiser saber em que ponto está este complicadíssimo jogo de xadrez , dê uma mirada neste texto de Maria Ana Barroso, “Como os líderes abriram a campanha com mensagens de Boas Festas”. O PS pisca à esquerda e à direita para chegar à maioria absoluta. Será? Rui Rio considera que o despiste de um elétrico na Lapa é a prova dos nove de que o Estado não dá segurança aos cidadãos . O BE quer proteger Portugal e os portugueses dos mercados financeiros, combater as alterações climáticas e criar emprego. O PCP, após aprovar quatro orçamentos, cola o PS à direita . E Assunção Cristas envia “uma palavra amiga” . Em resumo, como se lê na coluna de Pedro Santos Guerreiro na edição de sábado do Expresso: estão todos contra o PS, incluindo o Presidente da República . Caro dirigente , não esqueça porém que hoje é o último dia do ano e que aqui na Terra se deu mais uma volta ao Sol. A esse respeito, tome por favor as seguintes notas: Como dizer adeus a 2018 com estilo . É mais um conteúdo do já não assim tão novo site do Expresso que dá pelo nome de Vida Extra. Saiba quais os melhores champanhes para dizer olá a 2019 . Eventualmente num supermercado perto de si (olhe que não!), pela pena de quem sabe da poda, isto é, João Paulo Martins, o crítico de vinhos do Expresso. Uma noite com a família e os amigos. Não desfoque! Por estes dias, há câmaras por todo o lado. Prefira o recato do lar (onde as câmaras estão em família) e dedique os últimos minutos do ano a partidas de jogos de tabuleiro. Segundo o mesmo Vida Extra, a grande tendência deste ano é o Oral , mas eu já não digo nada. Confira aqui como se passa o ano enquanto estadista dos sete costados. Na ramboia . Ou então não: a liberalização dos costumes, dizem, encheu o povo de tolerância. Caia na gandaia e dirija-se à celebração mais roqueira, discotequeira ou afadistada do país. Mercê da BLITZ, conheça os lugares do país onde há som e luz a rodos. Se quiser destruir a sua reputação, manara ao ar todo o capital de credibilidade, eu apostaria tudo nos Irmãos Catita ao vivo no Titanic Sur Mer , ali ao Cais Sodré, por 25 paus. Contudo, agasalhe-se . As previsões meteorológicas dizem que não vai chover. Mas, atenção, fará um frio de rachar, como naquelas noites eleitorais em que os segundos são os primeiros dos últimos (Nota do Editor: espera… carece de revisão). Dar-se-á um acentuado arrefecimento noturno a ponto de a temperatura mínima oscilar entre 0ºC (no norte e centro) e 8ºC (na generalidade do território). Mas nunca se esqueça, atrás de um segundo vem sempre outro segundo . Provavelmente, igual. Mesmo naquele segundo em que se muda de ano.

OUTRAS NOTÍCIAS



O FC Porto venceu ontem o Belenenses e está nas finais da Taça da Liga. A equipa dirigida por Sérgio Conceição juntou-se ao Benfica, Sporting e Sporting de Braga na “final four” daquela competição depois de ter batido o Belenenses por 2 a 1 no Estádio Nacional. O segundo golo do FC Porto (Soares, aos 63 minutos) fez com que a equipa de Sérgio Conceição quebrasse o seu próprio recorde de vitórias consecutivas que pertencia a Artur Jorge. Esta foi a 16ª. Na “final four” o FC Porto joga com o Benfica e o Sporting com o Braga a 22 e 23 de janeiro.



O Manchester United venceu pela terceira vez consecutiva. Também é recorde, mas só desde abril. Com Solskjaer ao comando, depois da saída de José Mourinho, o Manchester United conta todos os jogos como vitórias. Paul Pogba parece revigorado e marcou dois golos ontem contra o Bournemouth na vitória em casa por 4 a 1. A equipa continua no 6º lugar da Premier League.



EUA pedem extradição de Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique. O antigo ministro, entre 2005 e 2010, e atual deputado pela Frelimo foi detido na África do Sul, no sábado, ao que se seguiu o pedido de extradição por lavagem de dinheiro e fraude fiscal, diz o “Público”. Há outros moçambicanos na mira do FBI, segundo o jornal eletrónico Carta de Moçambique.



Ainda no “Público”, os grandes devedores à banca deverão ser conhecidos em 2019. É a manchete da edição de hoje daquele diário, que noticia existir uma coligação negativa para que, já no início do ano, a 4 de janeiro, seja aprovada uma lei que vai permitir que sejam reveladas as listas com os maiores devedores. Prevê-se que esta medida possa abrir uma guerra não só com as entidades bancárias mas também com os reguladores.



Tomada de posse de Bolsonaro com segurança máxima. No domingo, em Brasília, teve lugar o segundo ensaio, com figurantes, da tomada de posse, já amanhã, do 38º Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A grande dúvida está na utilização, ou não, de um carro descapotável. A imprensa brasileira nota que as medidas de segurança são as maiores de sempre num evento deste teor. Espera-se que na Esplanada dos Ministérios estejam entre 250 mil e 500 mil pessoas, entre os quais os convidados para a cerimónia nos quais se conta Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal, o único Chefe de Estado da União Europeia a marcar presença.



Jair Bolsonaro foi considerado a personalidade do ano para o Expresso, RTP (o que gerou controvérsia nas redes sociais) e para o “Jornal de Notícias”, conforme se vê na primeira página de hoje do diário do Porto. Em reportagem no Rio de Janeiro, o “Público” nota que Bolsonaro não foi eleito apenas pelas elites e que a sua popularidade se estende às favelas.



O Financial Times explica de que forma a agenda económica liberal de Bolsonaro começou por entusiasmar os investidores bolsistas e continua a dar expectativas de crescimento de rendimentos no Brasil, depois de uma quebra do PIB de 7% em 2015 e 2016 e de um défice orçamental de 7% estimado para 2018. Um dos grandes desafios é a reforma do sistema de pensões, que permite a muitas profissões reformas a meio dos 50 anos e consome um terço do Orçamento.



O jornal analisa as possibilidades mas também os riscos dessa agenda. Incluindo a inexperiência e a imprevisibilidade do Presidente, um Congresso atomizado com 30 partidos ou as suspeitas de fraude e de corrupção que envolvem a equipa de Bolsonaro.



Em França, o ministério do Interior destacou mais de 140 mil forças de segurança para controlar os acontecimentos nesta passagem de ano. Temem-se ações dos coletes amarelos, nomeadamente uma concentração nos Campos Elísios, em Paris, “que o Governo está disposto a cortar pela raiz”. Na primeira página do “Le Figaro” anuncia-se que 2019 será o ano em que Emmanuel Macron vai tentar virar a página pois 2018 foi uma autêntica “descida aos infernos”. Em texto de opinião publicado no “DN”, Wolfgang Munchau avisa, porém, que o fracasso do Presidente de França será um mau presságio para a Europa.











FRASES



“Não há qualquer razão para desesperar da Europa”. Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia em entrevista ao jornal alemão “Die Welt”



“A escola que temos foi moldada um pouco à semelhança e ao serviço de uma sociedade industrial”. Maria Emília Brederode Santos, Presidente do Conselho Nacional de Educação, em entrevista ao “Diário de Notícias”



“Em 2019 conto estar à disposição do selecionador nacional”. Cristiano Ronaldo, futebolista, após receber o Prémio Record Artur Agostinho 2018



“A passagem do ano é a minha festa favorita por ser tão artificial. É divertido fingir que vem aí um ano inteiro novinho em folha em que vão acontecer coisas que queremos que aconteçam”. Miguel Esteves Cardoso, no “Público”





“Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida”. Sérgio Godinho, na canção com o mesmo título, originalmente publicado em 1978, no álbum “Pano Cru”







O QUE ANDO A VER



“Roma” é o filme que mais insistentemente tem surgido na lista dos melhores do ano, na imprensa especializada e não só. Ainda hoje, o “Diário de Notícias” publica na sua primeira página uma das mais icónicas fotografias do filme realizado por Alfonso Cuarón (o mesmo de “Gravidade”). Tal como Jorge Leitão Ramos, no Expresso, já havia sublinhado.



Também aqui, “Roma”, que é o nome do bairro na Cidade do México onde nasceu e cresceu o realizador do filme, pode ser o contrário de Amor. Ali, naquelas ruas e edifícios habitados pela classe média alta (o bairro foi entretanto destruído por um sismo e hoje está descaracterizado), é onde tudo ou nada acontece no início de uns turbulentos anos 1970. O argumento é, aliás, claramente autobiográfico mas daqui em diante não há “spoilers”.



Para quem quiser saber, na minha mais do que modesta opinião, o filme – uma produção da Netflix, filmada digitalmente mas a preto e branco – é de enorme beleza. E, para continuar a ser simples, o que é belo é bom.



Não é esse, porém, o entendimento de vários críticos, apesar da vitória no Festival de Veneza, de onde Cuarón trouxe o Leão de Ouro. Já se sabe que o que cai no goto de uns, desagrada a outros. Seja o rigor estético, seja a reconstituição exímia da época, seja o papel da mulher naquela sociedade, seja lá o que for, muito tem sido usado para louvaminhar ou escarnecer “Roma”. Ora, isso é bom pois quer dizer que ainda há filmes capazes de gerar discussão.



Apesar de ser dos que votam a favor, não deixo de tentar compreender os argumentos dos que são do contra. E a esse respeito, recomendo vivamente o filme – na televisão, ou sobretudo, na grande pantalha – mas também este artigo publicado na New Yorker em que o crítico acusa o realizador de irresponsabilidade.



Não se trata da mera questão de gostar ou não gostar: é perceber se na idade das redes sociais em que é possível a todos publicar tudo “a nossa história” é válida só porque é “a nossa história”. Ou seja, só porque sim. Ou como Andy Warhol deu três ou quatro voltas no caixão. A sua mais repetida blague (“no futuro toda a gente será famosa durante 15 minutos”) passou a ser, por estes dias, uma verdade quase consensual e, aliás, colocada em prática generalizadamente.



Vale a pena começar a pensar que “no futuro toda a gente vai querer ser anónima, pelo menos durante 15 minutos”.

Tenha um bom ano!