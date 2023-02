Falemos então de segurança energética

A guerra na Ucrânia está a completar um ano, e com ela veio, além da devastação humana e material, uma profunda reflexão sobre os alicerces que sustentam a Europa, sobre a sua resiliência e capacidade de cooperação e, claro, sobre segurança energética. Quão sólidas são as infraestruturas e as redes que nos fornecem eletricidade em contínuo e permitem que, neste instante, esteja a ler este texto, ou que, umas horas depois, prossiga com as sugestões de leitura que lhe deixamos mais abaixo?

Falar de segurança de abastecimento, no que à energia respeita, pode ser feito de vários ângulos. Temos combustíveis para garantir o funcionamento dos transportes e das cadeias logísticas? Faltará gás no próximo inverno? Estamos sujeitos a um apagão na rede elétrica?





Há uns dias a imprensa espanhola chamava a atenção para um risco de apagões no país vizinho nos próximos dois anos. O que está em causa, como escreveu, primeiro, a publicação especializada “El Periódico de La Energia”, mas também, depois, o “El Mundo” e o “El Economista”, é o conjunto de alertas deixados na última avaliação anual de adequação de recursos da ENTSO-E, a associação europeia de operadores da rede de transporte de eletricidade.

O relatório tem já um par de meses. Demos conta dele aqui no Expresso em dezembro, quando sintetizámos os alertas feitos no documento, e o facto de não apontar preocupações de maior para Portugal, apesar de o fazer para Espanha. Mas o tema volta a ganhar pertinência, não apenas porque a imprensa espanhola o sublinhou, mas também porque a União Europeia iniciou um debate sobre a reforma do mercado de eletricidade, e uma das questões centrais é sobre como remunerar formas convencionais de geração que tendencialmente, num sistema mais baseado em renováveis, terão menor uso.

O que o relatório aponta para Espanha é um resultado “preocupante” em relação à preparação do sistema elétrico do país para cenários adversos, perante a ausência de mecanismos de capacidade que garantam que existe potência firme preparada para funcionar a qualquer instante (como, por exemplo, na eventualidade de uma queda abrupta da geração renovável). Diz o relatório que Espanha apresenta para 2025 um indicador LOLE (“Loss of load expectation”, ou perda expectável de carga) de 6,7 horas por ano, muito acima da referência de 3 horas (usada como padrão em vários países europeus).

Este risco está estreitamente ligado à possível desativação de 9,6 gigawatts (GW) de centrais de ciclo combinado a gás e 540 megawatts (MW) de centrais a carvão: Espanha poderá perder uma potência firme que equivale a quase metade da capacidade instalada em Portugal. De facto, para se ter uma noção do que significaria essa desativação, trata-se de mais capacidade para ser desligada do que a ponta de consumo que Portugal registou em janeiro, que foi de 9,3 GW, segundo dados da REN.

Um desafio para Portugal e Espanha nos próximos anos será, aliás, gerir as suas interligações. Os dois países estão a crescer fortemente em potência renovável, que poderá encontrar nas linhas de transporte atuais um fator de estrangulamento para permitir otimizar a capacidade de produção que será instalada. Veja-se só o caso de Portugal. As projeções da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) no último Relatório de Monitorização de Segurança de Abastecimento (RMSA) indicam que nas próximas duas décadas o sistema elétrico nacional crescerá significativamente em capacidade instalada: perderá potência termoelétrica (centrais a gás que serão desativadas), mas ganhará muita capacidade renovável. E nos números dessa projeção nem sequer entram os 10 GW de energia eólica no mar que o Governo português quer desenvolver na próxima década.

De acordo com o “El Economista”, em Espanha a Red Elétrica (congénere da REN) recusará os pedidos de fecho das centrais de ciclo combinado se puserem em causa a segurança do sistema, com a gestora da rede espanhola a admitir que 2024 pode ser um ano especialmente complicado, caso volte a haver baixa pluviosidade (como em 2022) e caso se verifique maior indisponibilidade das centrais nucleares francesas e das interligações com Portugal.

Os resultados da avaliação da ENTSO-E levaram esta entidade a defender, na consulta pública promovida pela Comissão Europeia que encerrou a 13 de fevereiro, um conjunto de prioridades. E entre elas, além da aceleração do investimento nas renováveis, está o trabalho na gestão da flexibilidade num sistema “cada vez mais dependente da meteorologia”, o que passará, em particular, por introduzir mecanismos de remuneração por capacidade.

Estes mecanismos (que Portugal já teve, sob a forma do instrumento de “garantia de potência”) permitem que o sistema elétrico pague a um conjunto de centrais com potência firme (como são as centrais a gás) para estarem disponíveis para produzir a qualquer instante, mesmo quando o preço de mercado da eletricidade possa não ser suficientemente atrativo. No passado, em períodos de preços grossistas mais baixos, algumas elétricas ponderaram “hibernar” as suas centrais a gás, pelo facto de elas terem tão pouca utilização que não compensava manterem as termoelétricas em regime de prontidão (o que receberiam pela eletricidade gerada nas poucas horas de operação não cobriria os custos fixos e variáveis dessas centrais).

Os anos foram passando e o sistema elétrico nacional deixou de ter a dita “garantia de potência” (exceto para as novas barragens da Iberdrola no complexo do Tâmega). Em 2017 o primeiro (e único) leilão de “remuneração da reserva de segurança” resultou no pagamento, nesse ano, de 2 milhões de euros à central de ciclo combinado do Pego (liderada pela Endesa) e de 6,5 milhões de euros a um conjunto de centrais da EDP, para garantirem a prontidão das suas unidades de produção. Se do lado da produção quase desapareceram os pagamentos por capacidade, do lado do consumo o sistema elétrico nacional tem um instrumento de flexibilidade (“banda de reserva de regulação”) que contrata a quase duas dezenas de clientes industriais a sua disponibilidade para verem o seu consumo cortado em caso de aperto no sistema elétrico (por essa disponibilidade recebem um prémio fixo, independentemente de o corte no abastecimento ser ativado ou não). Esse instrumento (o sucessor do polémico instrumento de “interruptibilidade”) foi licitado no final do ano passado: as empresas que aceitaram contribuir para a flexibilidade do sistema receberão (e os demais consumidores pagarão) 122 milhões de euros este ano.



A remuneração da flexibilidade no sistema elétrico será um dos grandes desafios dos próximos anos: por um lado dá garantias de segurança de abastecimento, e de equilíbrio entre oferta e procura, por outro lado tem um preço. O Reino Unido realizou este mês um leilão do seu próprio mecanismo de capacidade, para ofertas a vigorar a partir de 2027, com um custo recorde.

Voltando à Península Ibérica, a informação que a REN facultou à ENTSO-E para a análise de preparação para riscos colocou Portugal com um índice seguro de resposta do sistema elétrico. Mas os alertas vindos de Espanha, um sistema com o qual estamos umbilicalmente ligados, permitem questionar se uma eventual desativação de mais de 9 GW de capacidade termoelétrica em Espanha nos permitirá dormir (ou acordar) descansados. Em outubro, o Relatório de Monitorização de Segurança de Abastecimento, publicado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), com o apoio da REN, avisava que já em 2023 o sistema elétrico nacional podia não ter capacidade de resposta num cenário extremo de procura especialmente elevada e restrições na oferta renovável. O Governo desdramatizou, comentando que esse cenário não era “minimamente realista” e prometendo que a central a gás da Tapada do Outeiro continuará a funcionar após 2024.

Não menos relevante é a segurança de abastecimento no que ao gás natural diz respeito. Em 2022, segundo o último boletim da Direção-Geral de Energia e Geologia, 59% do gás consumido no país foi usado na produção de eletricidade (na sua maior parte em centrais de ciclo combinado e em menor volume nas cogerações). Uma falha grave no aprovisionamento de gás do país teria consequências relevantes no funcionamento do sistema elétrico (e em 2022 as centrais a gás abasteceram um terço da eletricidade consumida em Portugal).

A crise vivida em 2022, com a guerra na Ucrânia, as sanções à Rússia e o disparo da cotação do gás, levaram Portugal e outros importadores de gás a serem confrontados com desvios de alguns navios metaneiros para outras paragens. O então secretário de Estado da Energia, João Galamba, deslocou-se à Nigéria para sensibilizar as autoridades locais para a importância de respeito dos contratos de longo prazo. E o Governo avançou com nova legislação para criar uma reserva estratégica de gás natural (aproveitando o complexo subterrâneo que a REN explora no Carriço, em Pombal), embora essa infraestrutura não fique disponível antes de 2025.

No gás, o último relatório de monitorização de segurança de abastecimento, datado de finais de 2021, alertava para alguns riscos (inclusive em 2022) nos seus testes de stress (exercícios em que a REN e a DGEG simulam a falha de alguma das infraestruturas críticas de importação e armazenamento durante vários dias). Já o relatório levado a cabo em 2020 para o sistema petrolífero sinalizou que o aeroporto Humberto Delgado continua a ser uma das poucas infraestruturas aeroportuárias em capitais europeias abastecidas por camiões-cisterna. Depois da greve dos motoristas de matérias perigosas, em 2019, a construção de um oleoduto entre Sines e o aeroporto foi apontada como necessária, sem que até hoje tenha havido uma decisão do Governo para fazer esse projeto sair do papel.

Se no caso dos combustíveis rodoviários o país não voltou a ter sobressaltos, nos setores da eletricidade e do gás natural, que funcionam em estreita interligação, o tema da segurança de abastecimento voltou a estar no centro do debate. Em 2022 o sistema elétrico sobreviveu a um quadro de seca e de baixíssima produção hídrica, com recurso às centrais a gás e às importações de Espanha, revelando resiliência mesmo após o fecho das centrais a carvão.

Esta quarta-feira, numa conferência em Lisboa, o diretor-geral da Axpo Ibéria, Ignacio Soneira, sublinhava que “a segurança de abastecimento era um tema que quase tínhamos esquecido”, mas a guerra na Ucrânia fez a Europa acordar. “E não devemos esquecer a importância de diversificar os fornecedores de equipamentos e materiais”, sublinhou o gestor da Axpo, um dos maiores comercializadores de energia a operar em Portugal e Espanha.

No plano ibérico a pergunta de um milhão de euros (ou vários) é agora: como garantir o justo equilíbrio e os incentivos certos aos agentes económicos (produtores e consumidores) para garantir que a luz não falha quando carregamos no interruptor?

DESCODIFICANDO:

RMSA. É a sigla para “Relatório de Monitorização de Segurança de Abastecimento”, documento que a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) está incumbida de elaborar anualmente, com diferentes relatórios para a eletricidade e gás natural (e também para o sistema petrolífero). O último RMSA da eletricidade (de outubro de 2022) incide sobre o período de 2023 a 2040. O último RMSA do gás (de novembro de 2021) cobre o período de 2022 a 2040. Nestes documentos, e com o apoio da REN, a DGEG analisa as infraestruturas existentes em cada um dos setores, para perceber quais os riscos de, perante diferentes cenários de evolução da procura, o sistema não ter capacidade de resposta em situação de falha de um ou mais elementos críticos.

E VALE A PENA LER:

Com a guerra na Ucrânia a fazer um ano, como andamos de importações de gás russo? Há largos meses que o instituto Bruegel faz uma interessante monitorização, atualizada regularmente, da dependência europeia, e os últimos dados indicam que na semana passada o gás russo representou 8,8% das importações europeias, contra quase 28% há um ano. O trabalho do Bruegel pode ser consultado aqui.





