Greve da CGD e moratórias marcam último dia do ano

Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos continuam a greve de dois dias esta sexta-feira, ao mesmo tempo que os trabalhadores dos call centers, que estão na mesma situação de protesto esta sexta e sábado. Ainda esta sexta-feira, o Banco de Portugal partilha novas estatísticas sobre moratórias de crédito. E hoje é também o último dia em que são aplicáveis as antigas regras do teletrabalho - as novas estão aí à porta, e chegam no meio de alguma confusão.

Termina a greve da CGD



A terceira greve deste ano a ser organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa acontece mesmo na reta final: a 30 e 31 de dezembro. Uma das reivindicações é obter aumentos na tabela salarial. No primeiro dia o sindicato diz que a adesão à greve foi de 70% e centenas de agências fecharam. Já a Caixa diz que estiveram fechadas menos de 30 agências.



Moratórias à lupa

O Banco de Portugal vai divulgar a estatística sobre moratórias de crédito. Na semana passada, o governador Mário Centeno afirmou que há um sentimento “positivo” na avaliação feita ao término das moratórias de crédito, mas tudo num quadro de "cautela". Na ótica da instituição, deve haver uma limpeza das empresas não-viáveis da economia portuguesa.



Call centers também fazem greve

O Sindicato dos Trabalhadores de call centers convocou para esta sexta-feira e sábado os últimos dois dias de uma greve que começou na véspera e no próprio dia de Natal. O objetivo é reclamar um aumento geral dos salários, promoção da contratação coletiva e diminuição da precariedade. Querem, por exemplo, ter direito a seis minutos de pausa por hora, em vez de três.



Teletrabalho prestes a mudar

A nova lei do teletrabalho entra em vigor a 1 de janeiro de 2022, e há milhares de profissionais abrangidos pela obrigatoriedade até 9 de janeiro. Mas há zonas cinzentas que ainda estão a ser estudadas pelas empresas. As principais mudanças, como aqui explicamos em 11 perguntas e respostas, são o alargamento da possibilidade de teletrabalho sem necessidade de acordo entre as partes e a obrigação do empregador de compensar o trabalhador pelo acréscimo de despesas com energia e telecomunicações que decorra do teletrabalho, além de que deve abster-se de o contactar fora do seu horário de trabalho.

